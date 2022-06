Xcode 14 : une seule icône d'app, push sur les simulateurs, extension Watch unifiée...

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Si Apple ne l'a pas évoqué ouvertement, son logiciel Xcode 14 est indispensable pour prendre en main les nouveaux SDK pour iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13. La version Xcode 14 bêta est arrivée en début de semaine avec quelques nouveautés majeures, et de nombreuses améliorations. L'une d'entre elles est la possibilité de n'intégrer qu'une seule icône dans son application, au lieu d'une bonne vingtaine jusqu'à présent.

Xcode 14 est disponible en bêta avec quelques nouveautés

Pour ceux qui ne le savent pas, Xcode est l'outil utilisé par les développeurs pour créer des applications pour les plateformes d'Apple comme iOS, macOS, watchOS et tvOS.



Comme l'indiquent les notes de version d'Apple, Xcode 14 actuellement en bêta prend en charge le débogage sur l'appareil à partir d'iOS 11 et les versions ultérieures, tvOS 11 et les versions ultérieures, et watchOS 4 et les versions ultérieures. Xcode 14 beta nécessite un Mac exécutant macOS Monterey 12.4 ou une version ultérieure. Pour une fois, il ne faut plus avoir la version bêta équivalente pour tester le nouveau Xcode. En effet, jusqu'à présent il fallait avoir installé iOS XX sur son iPhone pour pouvoir tester une app dessus à l'aide du dernier Xcode intégrant le SDK XX.

Voici les autres fonctionnalités majeures :

Xcode 14 permet à une seule "target" de prendre en charge plusieurs plateformes et d'inclure conditionnellement des dépendances, du code, des ressources et des paramètres de construction pour des plateformes spécifiques.

Xcode 14 prend désormais en charge le développement des pilotes DriverKit pour iPadOS.

Xcode 14 inclut un nouveau modèle par défaut pour les apps watchOS qui combine les cibles WatchKit App et WatchKit App Extension en une seule cible Watch App, simplifiant ainsi la gestion du code, des ressources et de la localisation. Vous pouvez déployer des apps watchOS à cible unique vers watchOS 7 et les versions ultérieures.

Le simulateur de Xcode 14 prend désormais en charge les notifications à distance dans iOS 16 lorsqu'il est exécuté dans macOS 13 sur des ordinateurs Mac équipés de processeurs Apple silicon ou au moins la puce T2. Le simulateur prend en charge l'environnement Apple Push Notification Service Sandbox (api.sandbox.push.apple.com), ce qui veut dire qu'il aura un token valide. Depuis peu, il était possible de tester un push mais avec un fichier de manière locale.

Une seule icône grâce à Xcode 14

S'il y a des développeurs iOS dans la salle, ils devraient avoir la banane en lisant ceci. Apple a simplifié la gestion des icônes d'application. Enfin !



Combien de fois avez-vous pesté car Apple vous a refusé un build dans lequel il manquait une taille d'icône spécifique pour l'iPhone, pour l'iPad, pour l'Apple Watch, pour le Spotlight ou autre ? Si glisser une version 1024 pixels est toujours obligatoire avec Xcode 14, il n'est désormais plus nécessaire de faire de même avec les variantes 16, 20, 32, 40, 58, 76, 80, 120, 128, 152, 167, 256, etc.



Maintenant avec Xcode 14, comme Apple l'a annoncé à la WWDC 2022, il suffira de configurer le catalogue Assets de votre application pour qu'elle n'utilise qu'une icône de 1024x1024 pixels. Xcode 14 se chargera de redimensionner cette dernière en fonction de ses besoins. Magique.

Comment configurer une application avec une seule icône ?

Tout d'abord, il faut créer ou ouvrir un projet avec Xcode 14. Dans le fichier Assets habituel, vous verrez toujours toutes les cases à remplir pour l'icône de l'app. Mais il y a une astuce désormais. Ouvez la colonne de droite pour voir l'inspecteur d'attributs et dans "Device", sélectionnez "Single Size". Le logiciel ne vous demandera alors qu'un fichier de dimensions 1024x1024px.



Attention toutefois, cette nouveauté n'est disponible que pour iOS, iPadOS et watchOS. Pour macOS, des icônes de différentes tailles sont toujours nécessaires.

