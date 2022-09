La détection d'accident de l'iPhone 14 Pro a fonctionné en conditions réelles

Les iPhone 14 sont disponibles depuis le 16 septembre et un client a déjà pu expérimenter la détection des accidents de voiture avec son iPhone 14 Pro. L'utilisateur Apple a partagé son histoire sur Reddit, il a assuré que son nouvel iPhone a bien détecté le choc brutal avec l'autre voiture et a pris l'initiative d'appeler automatiquement les urgences.

Une détection rapide et fiable

Il y a 2 jours, nous avons vu circuler sur YouTube la vidéo d'un YouTubeur qui avait réalisé de faux accidents de voiture afin de voir si son iPhone 14 Pro Max était capable d’identifier l'impact.

Les tests ont permis de voir que le nouvel iPhone était efficace dans la détection, mais parfois avec une petite latence de 10 à 15 secondes (probablement le temps d'un traitement logiciel et de quelques vérifications de données).



Aujourd'hui, l'utilisateur JakeM35 sur Reddit a partagé sa propre expérience, alors qu'il partait au travail, il a percuté une autre voiture qui n'avait apparemment pas respecté le feu de signalisation. Avec la vitesse des deux véhicules, l'impact a été très violent, on le voit d'ailleurs sur l'image ci-dessous où l'avant des voitures est dans un mauvais état.

Bien évidemment, cet accident était involontaire comparé à ce qu'on a pu voir sur YouTube, toutefois il a permis à JakeM35 de vérifier si la détection des accidents sur l'iPhone 14 Pro était bien fonctionnel et d'après lui... C'est un succès !

Le nouvel iPhone a détecté l'accident et s'est mis à émettre une alarme avec un message demandant si tout allait bien. Comme JakeM35 n'a pas répondu dans les temps, l'iPhone a automatiquement appelé le centre d'urgence le plus proche de l'accident.



Quand JakeM35 a vu son iPhone, la communication avec les urgences était déjà en cours, il avait juste à parler et expliquer l'accident qui lui était arrivé. À aucun moment, il a eu besoin de prendre son iPhone dans les mains pour composer le numéro des urgences, l'iPhone 14 Pro a tout fait de manière autonome et sans interaction de la part de son propriétaire !



Comme on pouvait le prédire, la détection des accidents sur les iPhone 14 est tout aussi efficace que la détection des chutes sur l'Apple Watch. La firme de Cupertino propose une fonctionnalité aboutie et qui s'avère être très rassurante dans des instants difficiles comme ce qu'a pu vivre ce client Apple.



La détection des accidents est disponible dans les iPhone 14, iPhone 14 Plus (bientôt disponible), iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Même si cette nouveauté peut être utile dans des situations critiques sur la route, il vaut mieux espérer ne jamais en avoir besoin.