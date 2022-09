Voici les premières images des iPhone 14 Pro en conditions réelles

L'Apple Event d'hier soir a été l'occasion pour Apple de reprendre une vieille habitude : celle de remplir le Steve Jobs Theater avec des milliers de journalistes et influenceurs. À la fin de l'événement, Tim Cook a invité les personnes présentes à se diriger vers une salle où l'ensemble des produits qui ont été annoncés étaient en exposition. C'était l’opportunité parfaite pour toucher les iPhone, prendre des photos et les tester !

Qu'est-ce que donnent les nouveaux iPhone une fois en main ?

Suite à l'annonce des iPhone 14 hier soir, un certain engouement envers les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max s'est exprimé sur les réseaux sociaux, un grand nombre d'influenceurs et journalistes présents à l'Apple Event en ont profité pour partager les premières images et vidéos des iPhone 14 Pro.



Parfois, l'impression entre ce qu'on voit sur un écran dans une présentation et ce qu'on tient dans la main en réel peut être différent, mais pas cette fois. La majorité des personnes qui ont eu la chance de tester pour la première fois les iPhone 14 Pro se disent fascinées et enthousiastes vis-à-vis de ces nouveaux modèles sans encoche.

Selon les premiers retours, on remarque un certain émerveillement en ce qui concerne la découpe en forme de pilule. Les avis sont positifs dès le premier contact avec l'iPhone, beaucoup de journalistes ont été impressionnés par le Dynamic Island, un programme qui permet d'étendre le trou en forme de pilule en fonction des changements d'affichages sur l'écran (réception d'un appel, Face ID, itinéraire Apple Plans...).



On retrouve aussi une certaine satisfaction pour les icônes qui se placent à l'extrémité droite et gauche de la découpe, on aperçoit des raccourcis comme le dictaphone, Apple Music, le minuteur... C'est bien pensé et les opinions recueillies jusqu'ici affirment qu'on se sent rapidement à l'aise avec cette nouvelle approche pour afficher les icônes dans la partie supérieure de l'écran.

Et l'écran Always-on ?

Quand Apple a ouvert l'accès à la salle avec tous les iPhone, la première chose qui a été remarquée, c'était que tous les écrans étaient allumés. En effet, quand la fonctionnalité Always-on est activé dans les réglages, votre iPhone ne connaît plus le passage en veille avec un écran noir.

Selon plusieurs retours, la nouveauté est très sympathique, elle met en avant des informations importantes qui ne nécessitent pas de prendre l'iPhone en main et d'allumer l'écran.

Bien sûr, pour avoir un avis plus complet, il faudra utiliser le always-on pendant plusieurs heures dans une journée !



Découvrez ci-dessous quelques tweets avec les nouveaux iPhone 14 en main, ils sont beaux, ils sont neufs et ils donnent très envie de passer une précommande demain après-midi... Allez-vous résister ?

Here’s the new iPhone 14 Pro Max in purple! #AppleEvent pic.twitter.com/p7oiqm3qyp — iJustine (@ijustine) September 7, 2022