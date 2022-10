iPhone 15 Pro : les premières caractéristiques ont été révélées par une rumeur !

Les iPhone 14 viennent de sortir et les spécialistes des rumeurs sont déjà concentrées sur la prochaine gamme d'iPhone qui sera disponible au cours du mois de septembre 2023. Dans un récent rapport de TrendForce, on apprend que l'iPhone 15 Pro profitera de plusieurs évolutions majeures, dont le... port USB-C à la place du Lightning. Une première pour l'iPhone !

L'iPhone 15 Pro, tout ce que vous devez savoir

Si vous faites partie de ceux qui ont fait le choix de ne pas renouveler leur iPhone pour l'un des iPhone 14 et qui préfèrent attendre la prochaine génération qui sortira en 2023, voici un avant-goût de ce qui vous attend !

La société de recherche Taïwanaise TrendForce a dévoilé dans un communiqué de presse plusieurs informations obtenues sur les iPhone 15 Pro qui seront annoncés par Apple à la rentrée de l'année prochaine.



Le communiqué prédit que seules les deux versions Pro utiliseront la puce A17 qui offrira de meilleures performances, Apple continuera à proposer la puce A16 pour les modèles "non pro" avec une légère amélioration. Le géant californien prévoit donc de poursuivre cette stratégie découverte avec les iPhone 14 et qui semble beaucoup déplaire aux consommateurs.



En plus du processeur A17, TrendForce affirme que les modèles iPhone 15 Pro seront livrés avec 8 Go de RAM, contre 6 Go pour les modèles iPhone 14 Pro. On peut s'attendre à ce que les appareils "non Pro" conservent leurs 6 Go de RAM.

L'USB-C sera de la partie !

Les iPhone 15 abandonneront complètement la connectique Lightning, Apple est désormais obligé de suivre l'Union européenne qui force les fabricants de smartphones (et d'autres produits électroniques) à proposer aux consommateurs une prise universelle qui n'est autre que l'USB-C !

Ce changement concernera bien évidemment les iPhone 15 commercialisés en Europe, mais aussi aux États-Unis et dans le reste du monde. Le passage vers l'USB-C s'est fortement accéléré ces derniers temps chez Apple, la connectique a débarqué sur une multitude d'appareils du catalogue.

Les prédictions du cabinet d'études indiquent que l'iPhone 15 Pro Max comprendrait un téléobjectif avec une fonction périscope, cela permettra un grossissement optique de 10x ou plus. Pour une meilleure performance de l'appareil photo, les versions Pro doivent inclure un objectif principal mis à jour avec une conception "8P", qui comporterait un élément optique supplémentaire.

La 5G (toujours by Qualcomm)

Les iPhone 15 conserveront un modem fourni par Qualcomm, est-ce que ce sera le même que dans les iPhone 14 ? Le rapport est incapable de le confirmer, mais ce qui est sûr, c'est que le modem "maison" d'Apple n'est pas encore prêt. TrenForce mentionne une insatisfaction au niveau des performances mmWave. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple peut compter sur son partenaire Qualcomm qui livre des modems 5G de qualité en très grande quantité !