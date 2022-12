Apple pourrait baisser le prix des iPhone 15 (Plus)

Une rumeur en provenance d'un compte qui vise généralement juste nous apprend qu'Apple envisage une réduction du prix de l'iPhone 15, par rapport au tarif de l'iPhone 14. La baisse s'appliquerait uniquement au modèle de base de l'iPhone 15 et au grand iPhone 15 Plus, pas sur les "Pro".

La faible demande des iPhone 14 et 14 Plus

Depuis leur lancement, les iPhone 14 Pro et Pro Max se vendent véritablement 3 à 4 fois plus que leurs homologues de base, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus.



La plupart des rapports indiquent qu'Apple a rapidement réduit la production de ces deux modèles au profit des "Pro". Outre un prix plus élevé que leurs prédécesseurs, ce sont aussi (et surtout ?) le manque de nouveautés qui a provoqué la chute des ventes. Comme nous l'avions noté lors des tests des iPhone 14, il s'agit d'un iPhone 13s plutôt que d'un iPhone 14, car ce dernier conserve la même puce A15, le même design, le même appareil photo et le même écran. Difficile à avaler quand Apple vend l'iPhone 13 deux cents euros de moins actuellement. Et que dire de la conversion en euros qui a fait prendre 100 € à l'iPhone 14 qui débute à 1019 €, et, pire, 1169 € pour un iPhone 14 Plus. On est loin des 809 € de l'iPhone 13 mini...

À ce niveau de tarif, mieux vaut rajouter 200 euros pour avoir un iPhone 14 Pro qui propose bien plus de nouveautés :

Dynamic Island

Affichage permanent

120 Hz ProMotion

Luminosité deux fois supérieure

Trois caméras au lieu de deux

Capteur de la caméra principale de 48 Mpx

Zoom optique 3x

Meilleure stabilisation optique de l'image

Puce A16

Apple envisage de réduire le prix de l'iPhone 15 Plus

Compte tenu du faible rendement de l'iPhone 14 Plus, l'entreprise américaine est inquiète et pourrait annuler complètement le futur iPhone 15 Plus (et revenir à l'iPhone 15 mini). Malheureusement, sa feuille de route est prévue au moins deux ans à l'avance, et un leaker avec un bon historique explique qu'aucun changement radical ne pourra avoir lieu en 2023. Cependant, il dit qu'Apple réfléchit à la tarification de l'iPhone 15 Plus.



D'après le très prolifique "yeux1122" sur Naver, Apple envisage "sérieusement" une réduction de prix.

Celui qui avait prédit avec précision l'iPad 10 estime que la ristourne devrait être de 100 $ pour avoir un impact significatif. Cela signifierait également une réduction du prix du modèle de base de l'iPhone 15.



En clair, on pourrait avoir les prix suivants :

iPhone 15 à 699$ (ou 809€)

iPhone 15 Plus à 799$ (ou 909€)

S'il est encore trop tôt pour le confirmer, la logique voudrait qu'Apple revoit sa grille tarifaire à la baisse et la fiche technique à la hausse pour tenter de convaincre ses clients. En évinçant l'iPhone 14 mini, la firme de Cupertino s'est fourvoyée en pensant que les fans étaient prêts à mettre encore plus d'argent dans un téléphone plus grand certes, mais pas mieux doté. Au final, l'iPhone 14 Plus s'est peut-être encore moins bien comporté que le mini.



Espérons enfin que l'iPhone 15 Pro Max, souvent appelé iPhone 15 Ultra, ne s'octroiera pas de nouveautés exclusives par rapport à l'iPhone 15 Pro, chose qui a été évoquée à plusieurs reprises à la rubrique rumeur ces derniers temps.