iPhone 15 : Apple pourrait annoncer l'abandon de la carte SIM physique en France

Aux États-Unis, depuis la gamme iPhone 14, il n'est plus possible d'introduire une carte SIM physique, l'opérateur doit obligatoirement vous fournir une eSIM que vous devez télécharger. Si beaucoup sont réticents quant à cette avancée technologique, nous risquons de ne plus avoir le choix avec les iPhone 15 qui vont être annoncés ce soir !

L'eSIM imposé pour les iPhone 15 ?

Avec la gamme iPhone 14, Apple a jugé que la France n'était pas assez "mature" et "prête" pour passer totalement à l'eSIM, c'est pour cette raison que la firme de Cupertino a modifié les iPhone 14 expédiés vers notre pays pour conserver l'emplacement de la carte SIM. Toutefois, cette exception aurait une fin avec la gamme iPhone 15, selon des informations obtenues par le média Challenges, Apple va obliger les utilisateurs français à passer à l'eSIM.



Autrement dit, si vous comptez acheter l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max, vous devrez absolument vous rapprocher de votre opérateur mobile pour lui réclamer une eSIM, car il sera impossible de mettre une Nano SIM dans votre nouvel iPhone. On imagine que les opérateurs mettront en place des procédures sur chaque espace abonné mobile pour rendre autonomes les abonnés qui investiront dans l'un des iPhone 15.

La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des opérateurs mobiles proposent déjà l'eSIM, c'est le cas chez SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free Mobile, il est même possible de l'obtenir lors d'une souscription à un nouveau forfait. Si l'activation est parfois chaotique ou semé de bugs, les opérateurs sont plus ou moins prêts à cette grande transition qui pourrait voir le jour avec la gamme iPhone 15.



En ce qui concerne le coût, lors d'une souscription, l'eSIM reviens en moyenne à 10€ chez chaque opérateur, la question qu'on peut maintenant se poser, c'est est-ce que les opérateurs nous obligeront à dépenser 10€ si on conserve notre forfait mobile et qu'on renouvelle notre iPhone vers un iPhone 15 ?

À voir les approches qu'auront les opérateurs avec les Français...



