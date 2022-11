L'iPhone 14 Plus est un échec, l'iPhone 15 mini doit revenir

Plusieurs rapports récents indiquent que les ventes de l'iPhone 14 Plus, le téléphone "grand et bon marché" d'Apple, ne sont pas bonnes. À tel point que la société aurait réduit la production du nouveau modèle de la gamme.



On estime qu'Apple a réduit ses commandes de la gamme d'iPhone 14 au global de 90 millions à 87 millions. Sans surprise, la réduction est principalement due à une demande plus faible pour les modèles iPhone 14 et 14 Plus.

Une mauvaise stratégie

Il est donc clair que l'iPhone 14 Plus n'a pas conquis le marché. D'après nous, le positionnement tarifaire et le manque de nouveautés par rapport à l'iPhone 13 ont plombé ses chances dès le départ. En effet, l'iPhone 14 Plus est vendu au même prix que l'iPhone 13 Pro de l'an dernier, ce qui est difficile à avaler pour le consommateur qui perd en chemin l'écran 120 Hz, le triple capteur photo, etc...



Malgré tous les efforts d'Apple pour passer d'un petit téléphone bon marché à un grand téléphone "bon marché", il semble que les personnes qui veulent un grand écran choisissent simplement l'iPhone 14 Pro Max.

L'iPhone mini doit faire son retour

Avec les ventes médiocres de l'iPhone 14 Plus, il semble qu'Apple ait commis une erreur en se débarrassant de l'iPhone mini. Certes, Apple a conservé l'iPhone 13 mini dans la gamme, mais elle a révélé qu'elle n'avait pas l'intention de sortir un iPhone 14 mini ou tout autre iPhone 15 mini à l'avenir.



Apple a imaginé que, puisque les ventes de l'iPhone 13 mini n'ont pas été aussi bonnes qu'espérées, elle tenterait de proposer un iPhone plus grand et moins cher dans sa gamme. L'iPhone 14 Pro Max est proposé à partir de 1479 euros, tandis que l'iPhone 14 Plus est proposé à 1169 euros, soit 300 euros de moins. La société espérait probablement que l'iPhone non professionnel plus grand serait un succès pour ceux qui voulaient un énorme iPhone sans trop dépenser. Sauf que l'inflation et la conversion euro / dollars ont eu raison de cette logique. On est loin des 809 euros de l'iPhone 13 mini.



Finalement, un iPhone 14 Plus n'apporte pas quelque chose de différent, contrairement aux "minis" qui permettaient d'avoir un iPhone très compact, bourré de technologie et à prix raisonnable. Les adeptes de grands écrans sont probablement plus tentés par l'iPhone 14 Pro Max, pour avoir le meilleur produit possible.



Si comme certains à la rédaction, vous êtes fans de l'iPhone 13 mini, c'est que vous avez certainement adoré l'iPhone jusqu'au passage à l'iPhone 6. Manipuler un iPhone 5S n'avait rien à voir avec le modèle suivant, bien plus imposant. Apple avait réussi à séduire cette catégorie de personnes avec ses "minis".



Le pire est qu'Apple n'avait pas besoin de tuer l'iPhone 14 mini. Elle a conservé l'iPad mini et le Mac mini dans ses autres gammes de produits, ce qui laisse une place à un téléphone "mini".



Espérons désormais qu'Apple ajoute l'iPhone 15 mini l'an prochain, voire même un iPhone 15 Pro Mini qui serait le summum pour les amateurs de petits téléphones.