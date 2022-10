Les ventes du nouvel iPhone 14 Plus sont décevantes

Moins d'une semaine après le lancement de l'iPhone 14 Plus, un premier rapport évoque des ventes étonnamment faibles pour l'iPhone 14 Plus, suggérant qu'Apple pourrait activement réduire les stocks et les commandes de composants pour les appareils dès ce mois-ci. De quoi tout miser sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Après des précommandes faibles, les ventes ne décollent pas

Selon nos amis de DigiTimes, les ventes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus sont considérablement éclipsées par celles de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. Malgré les différences de performances de vente entre les modèles d'iPhone de base et les "Pro" cette année, les expéditions totales des iPhone 14 seront probablement à peu près les mêmes que celles de la gamme d'iPhone 13 au second semestre 2021.

Si les ventes de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus "restent stables" à court terme, Apple pourrait réduire les commandes de pièces destinées à la fabrication de ces appareils au cours de la deuxième quinzaine d'octobre. Les analystes tablaient sur la production de 90 millions de nouveaux iPhones au total au cours du second semestre de 2022, mais ce chiffre pourrait tomber à 80 millions d'unités en raison d'une "demande léthargique."



L'information corrobore donc les rapports qui invoquaient que les précommandes des iPhone 14 et iPhone 14 Plus étaient en berne, loin des attentes d'Apple. D'après Ming-Chi Kuo, la demande était pire que celles de l'iPhone SE de troisième génération et de l'iPhone 13 mini qui n'ont pas vraiment cartonné. Pour lui, la stratégie de segmentation des produits d'Apple est un échec, avec une différence trop marquée entre les modèles normaux et les "Pro". Les ventes seraient en baisse de plus de 30% sur les iPhone 14, alors qu'elles sont en légère hausse sur les 14 Pro.



Du coup, Apple aurait délaissé la production des modèles d'entrée de gamme pour fabriquer davantage d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max, comme en témoigne l'augmentation des livraisons de composants.



Pour vous faire une idée :