Un nouveau rapport met en avant les ventes désastreuses de l'iPhone 14

La nouvelle gamme iPhone 14 Pro a bien été accueillie par les consommateurs, ce qui n'a pas été le cas pour l'iPhone 14 qui a eu un accueil glacial, cela s'explique par ses faibles évolutions comparées à l'iPhone 13. Aujourd'hui, les clients Apple privilégient en masse l'iPhone 14 Pro ou Pro Max et ça se ressent clairement dans les commandes d'Apple auprès de ses fournisseurs !

Les commandes d'iPhone 14 sont 38% plus faibles que pour l'iPhone 13

Selon un récent rapport de l'analyste Ross Young, les commandes pour les iPhone 14 auprès des fournisseurs et des sous-traitants chargés de l'assemblage ont chuté de 38% comparé à l'iPhone 13 sur la même période l'année dernière.

Comme toutes les entreprises, Apple ajuste les commandes auprès de ses partenaires en fonction de la demande des consommateurs aux États-Unis et à l'international, cette organisation est indispensable pour éviter de se retrouver avec un surplus de stock dans ses entrepôts.



L'analyste poursuit en expliquant que cette chute de 38% ne concerne vraiment que l'iPhone 14, les autres modèles comme les iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et Pro Max n'ont connu aucune diminution des commandes. Pour les iPhone qui ont l'étiquette "Pro", Apple d'ailleurs réalisé le contraire que pour l'iPhone 14, l'entreprise a demandé à son principal fournisseur Foxconn de transférer les salariés sur les chaines de production des iPhone 14 vers les chaines dédiées à l'assemblage des iPhone 14 Pro.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, quand on compare les deux gammes iPhone 13 VS iPhone 14, on remarque que la demande pour l'iPhone de base s'est écroulé au profit des iPhone Pro qui occupent une bonne partie de la production actuelle. Une bonne chose pour Apple, car c'est sur ces iPhone que le géant californien réalise ses meilleures marges de bénéfices.



Apple reste toutefois attentif en permanence vis-à-vis de sa production d'iPhone, car la tendance chez les consommateurs peut changer à tout moment. N'oublions pas que le lancement des nouveaux iPhone est encore récent et que l'effet de nouveauté dure plusieurs mois et se prolonge avec les fêtes de fin d'année, le coup de mou arrive en général au cours du mois de janvier ou février.



Source