iPhone SE 3 : les ventes sont décevantes selon une enquête auprès des opérateurs

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

3



Avec l'iPhone SE 3, Apple a accompli de beaux efforts en ce qui concerne les composants internes et les photos/vidéos, cependant le géant californien a énormément déçu par le design qui a conservé son style d'iPhone 8. Ce manque de changement impacte fortement les ventes selon de récentes données récoltées dans le cadre d'une enquête.

L'iPhone SE 3 n'est pas loin de l'échec commercial

Apple a fait un choix extrêmement risqué avec l'iPhone SE 3, celui de conserver un design complètement démodé et qui n'attire plus grand monde. À travers cette décision, l'entreprise souhaite que les consommateurs qui hésitent à prendre le nouvel iPhone SE privilégient les iPhone haut de gamme qui génèrent de meilleures marges de bénéfices.



Sans grande surprise, l'iPhone SE 3 ne rencontre pas le succès espéré, selon un récent rapport de la société de recherche Wave7. L'enquête s'est concentrée auprès des opérateurs américains qui sont au cœur des ventes de smartphones au quotidien, d'après leurs déclarations, l'iPhone SE 3 est loin d'être en tête des ventes.

Beaucoup de boutiques d'opérateurs ont comparé les ventes d'iPhone SE 3 à celles des iPhone SE 2 en 2020, les vendeurs ont tous affirmé avoir connu une demande nettement plus importante en 2020 avec la précédente génération. Le dernier iPhone SE n'intéresse pas beaucoup les consommateurs qui préfèrent ajouter un peu plus d'argent pour acquérir un iPhone 12 ou un iPhone 13.

Les gens ne savent même pas qu'un iPhone SE 3 est disponible

Ce qu'on fait remarquer les opérateurs américains, c'est qu'énormément de clients qui visitent les boutiques ne savent pas que l'iPhone SE de 3e générations est disponible et qu'ils peuvent repartir avec s'ils le souhaitent !

Cela s'explique par le fait de l'absence de campagnes publicitaires pour le dernier iPhone de milieu de gamme, Apple ne fait aucun effort pour faire connaître l'iPhone SE 3. Il n'y a pas de publicités dans le métro, à la télévision, dans la rue, dans les magazines, sur internet... C'est le silence complet.



Pour faire simple, une personne qui n'a pas suivi l'Apple Event "Peak Performance" de début mars, qui ne suit pas l'actualité high-tech, qui n'a pas été sur la chaine YouTube ou le site d'Apple, il est difficile de savoir qu'un iPhone SE 3 est disponible !

Les consommateurs expliquent pourquoi ils n'en veulent pas

Il est intéressant de réfléchir à la question : "pourquoi les clients évitent l'iPhone SE 3 lors de la souscription à un forfait avec un smartphone ?". Les deux points faibles qui reviennent le plus souvent, c'est la taille de l'écran, celui-ci fait seulement 4,7 pouces, beaucoup désirent un écran plus grand pour profiter des jeux, des vidéos en streaming ou encore les appels vidéos. Déjà que l'iPhone 13 mini est boudé parce que la taille d'écran de 5,4 pouces ne convient plus...



L'autre point faible, c'est le design. Aujourd'hui, les clients convoitent des smartphones sans bords (ou ultra réduit) et sans bordures épaisses en haut et en bas de l'écran. Tout cela, l'iPhone SE 3 ne le propose pas !



Visiblement, la stratégie d'Apple qui consiste à vendre un iPhone SE 3 qui ne fasse pas d'ombre aux iPhone haut de gamme fonctionne avec succès... Dès que les clients voient l'iPhone SE 3, ils détournent immédiatement leur regard vers les modèles plus coûteux et aux designs plus modernes.



