Apple aurait accepté une augmentation du prix de TSMC dès la puce A17 des iPhone 15 Pro

Apple aurait finalement accepté l'augmentation du prix des puces de TSMC, après avoir dit d’abord refusé.



La semaine dernière, un rapport expliquait que le fondeur taïwanais avait annoncé à Apple qu'elle augmenterait le prix de la production des puces de l'entreprise pour 2023, mais la société dirigée par Tim Cook aurait catégoriquement rejeté la demande.



Cependant, Economic Daily News est maintenant de retour avec un nouveau rapport, cette fois-ci disant qu'Apple a décidé d'accepter les augmentations tarifaires incontournables.

Les puces TSMC deviennent plus chères

Selon le nouveau rapport, TSMC a informé ses clients, Apple et Nvidia en tête, qu'elle prévoyait d'augmenter de 6 % le prix des plaquettes de puces de 8 pouces et de 5 % celui des plaquettes de puces de 12 pouces sur lesquelles elle peut extraire plusieurs processeurs à la fois.



Dans un premier temps, Apple aurait refusé la hausse du fabricant taïwanais de semi-conducteurs. Mais les dernières nouvelles suggèrent qu'Apple est tombé d’accord sur le nouveau prix fixé par TSMC.

Apple est l'un des principaux clients de TSMC, la société fournissant des puces pour les appareils comme l'iPhone, l'iPad et le Mac. Étant donné le nombre élevé de commandes qu'Apple passe chaque année, il est plus facile pour l'entreprise de négocier de meilleurs prix. Malgré cela, certaines augmentations sont inévitables en raison de la situation économique mondiale actuelle.



Le journal local qui rapporte l’information note que malgré la baisse de la demande de smartphones, d'ordinateurs et de tablettes cette année, la pénurie de puces affecte toujours l'ensemble du secteur.

TSMC travaille activement sur la nouvelle puce A17 Bionic d'Apple, qui sera la première à être gravée avec le processus 3-nanomètre pour les iPhone 15. La même technologie devrait être utilisée pour fabriquer les puces M3 d'Apple à l'avenir. La puce A16 Bionic d'Apple, également fabriquée par TSMC, utilise la technologie à 4 nanomètres. Cependant, Apple l'a réservée aux modèles les plus chers, l'iPhone 14 Pro.



On s’attend donc que la puce A17 soit exclusive aux iPhone 15 Pro l’an prochain.

TSMC a remplacé Samsung

Si Samsung s'est également lancé dans une course pour concurrencer TSMC dans la fabrication de puces avec le processus 3 nm. Il faut se souvenir que le coréen fournissait à Apple des puces de série A jusqu'à l'iPhone 6s. Puis, en 2016, l'iPhone 7 a été le premier modèle à être équipé de puces fabriquées exclusivement par TSMC, sans exception depuis.