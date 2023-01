L'écran de l'iPhone 15 Pro serait incurvé sur les bords

Les futurs iPhone 15 Pro auront apparemment des bords incurvés, ce qui pourrait donner une apparence semblable à celle d'une Apple Watch, selon le leaker connu sous le nom de "ShrimpApplePro". Le tout avec une bordure plus fine autour de l'écran que sur l'iPhone 14 Pro actuel. Cela vaut évidemment pour la déclinaison iPhone 15 Pro Max.

Un iPhone 15 Pro "très beau"

Notre expert souvent très bien renseigné précise que les modèles "Pro" de prochaine génération auront toujours des écrans plats, puisque seuls les biseaux seront incurvés. Selon sa source, cette combinaison de biseaux plus fins et de bords incurvés pourrait donner un look similaire à celui des Apple Watch Series 7 et Series 8. L'iPhone 15 Pro Max serait très beau :

La source a décrit l'iPhone 15 pro max (aka ultra) comme étant très beau. Avec ses bordures plus fines et ses bords incurvés, il pourrait créer le même effet que l'Apple Watch.

Le verre frontal incurvé serait également présent sur le design de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, ainsi que la Dynamic Island, mais ces appareils conserveraient toutefois le même cadre noir autour de l'écran. ShrimpApplePro ajoute que la génération 2023 présentera les mêmes tailles d'écran que la gamme d'iPhone 14 de l'année dernière.

- vanilla 15 will also have curve edges. With dynamic island.

- same dynamic Island cutouts, same Ceramic Shield(it ain’t broke so why bother), source don’t see any difference in the camera hole so probably no upgrade(?) — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) January 21, 2023



Cette information est la première du genre, et il faut la prendre au sérieux car le leaker a été parmi les premiers à dire que les iPhone 15 Pro auront un cadre en titane avec des dos incurvé sur les . ShrimpApplePro a vu juste à plusieurs reprises par le passé, il avait notamment dévoilé les boîtes des iPhone 14 avant tout le monde, ou encore la quantité de RAM des derniers iPhone.

Les rumeurs s'intensifient

C'était prévisible, les rumeurs concernant l'iPhone 15 commencent à prendre de l'ampleur. Au cours des prochains mois, nous allons avoir tout un tas d'informations, souvent justes, qui nous permettrons de définir le profil du prochain téléphone Apple. Cela devrait s'accélérer au moment où les fuites concerneront les rendus, les fichiers CAO et autre élément souvent partagé par la firme auprès des sous-traitants et des accessoiristes.



À priori, il ne faudra pas s'attendre à une révolution dans le design, mais à une évolution subtile qui donnera un petit coup de vieux aux modèles précédents.



Au final, il faudra patienter jusqu'au keynote de septembre 2023 pour découvrir le véritable iPhone 15 et ses trois autres déclinaisons. Apple en profitera pour présenter l'Apple Watch 9 qui fêtera la dixième génération de la montre connectée (il y a eu l'Apple Watch "0" puis l'Apple Watch 1 et 2 sorties en même temps).