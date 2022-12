En attendant l'iPhone 15 Pro, il créé un iPhone 14 Pro Max avec écran incurvé

Un bricoleur en électronique, plutôt doué en la matière, a proposé une version modifiée de l'iPhone 14 Pro Max pour ajouter un écran incurvé sur les bords. Le smartphone Apple ressemble, vu de côté, à un certain Samsung Galaxy S22 Ultra.

Un iPhone 14 Pro Max unique

On doit l'exploit du jour à l'utilisateur @lipilipsi sur Twitter, un spécialiste de l'iPhone autoproclamé qui se passionne pour les modifications d'appareils Apple. Le bricoleur a dévoilé son dernier projet avec plusieurs images et une brève vidéo. La modification consiste à remplacer le cadre en acier inoxydable de l'iPhone et à ajouter un nouvel écran. Le reste de l'appareil et donc, les autres composants, restent les mêmes.

L'écran incurvé offre le même effet que les smartphones Galaxy SXX de Samsung, qui affichent une courbe sur les bords latéraux depuis le lancement du Galaxy Note Edge en 2014.



L'utilisateur @lipilipsi n'en est pas à son coup d'essai et a déjà partagé plusieurs autres modifications inventives d'iPhone, notamment l'ajout d'un écran arrière à l'aide d'une Apple Watch, le remplacement du port Lightning d'un iPhone 13 pour un port USB-C, ou encore l'intégration d'un boîtier complètement transparent pour voir les composants.



Reste à attendre la présentation de l'iPhone 15 l'an prochain, Apple aura peut-être envie d'ajouter un écran incurvé sur sa gamme Pro...



Voici enfin la petite vidéo :