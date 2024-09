BOE a toujours du mal à produire l'écran OLED de l'iPhone 15 standard

Le fournisseur d'Apple, BOE, n'arrive toujours pas à augmenter sa production d'écrans OLED pour les iPhone 15 standards. Selon un nouveau rapport de DigiTimes, le fabricant chinois reste confronté à problèmes de production qui impactent grandement le rendement. Une mauvaise nouvelle pour les deux parties.

Samsung se frotte les mains

Malgré ses investissements massifs dans le secteur, BOE a toujours été confronté à des problèmes de rendement sur les panneaux OLED destinés au modèle de base de l'iPhone 15. Malgré une approbation conditionnelle délivrée en mars 2023, BOE n'a jamais réussi à être au niveau des exigences d'Apple pour produire l'iPhone 15 à la rentrée. Elle a du dire adieu au contrat de départ.

BOE était censé fournir des écrans OLED pour l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus plus grand, mais un problème de fuite de lumière autour des découpes de l'écran OLED a enterré tout espoir, laissant Samsung quasiment seul fournisseur. Concrètement, les découpes pour la caméra TrueDepth et Face ID ne sont pas assez précises, ce qui laisse passer de la lumière autour, inacceptable pour Apple.



Initialement, BOE devait fournir environ 5 millions d'écrans pour l'iPhone 15 en 2023. Toutefois, en raison de retards et de faibles taux de rendement, le volume de livraison prévu a été réduit à 2 ou 3 millions de panneaux. L'autre problème, c'est que plus le panneau est grand, plus le phénomène est visible; BOE ne peut donc clairement pas honorer la demande pour l'iPhone 15 Plus. Son taux de rendement est toujours estimé à environ 30 % seulement. Pour mémoire, Samsung et LG sont au-dessus des 80 %.



Actuellement, Samsung Display fournit des panneaux pour l'ensemble de la série iPhone 15 et détient une part de marché de 91 % pour ce type de panneaux entre juin et août 2023. Si BOE n'est pas en mesure d'améliorer ses procédures, le géant coréen et principal concurrent d'Apple sur le marché des smartphones, restera quasiment seul aux manettes.