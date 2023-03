Les iPhone 15 Pro auront d'autres fournisseurs que Samsung Display pour l'écran OLED

Apple et Samsung collaborent depuis très longtemps pour les écrans des iPhone. Le géant californien a toujours reconnu l'incroyable qualité et performance des écrans du sud-coréen, cependant Apple estime qu'en 2023, il est temps de regarder un peu ailleurs et de s'approvisionner autre part qu'en exclusivité chez Samsung Display.

Les iPhone 15 Pro auront des écrans LG et peut-être BOE

Depuis plusieurs années, Samsung Display est le fournisseur exclusif des écrans OLED pour les modèles Pro des iPhone. Toutefois, selon l'analyste (spécialiste dans les écrans) Ross Young, la stratégie d'Apple devrait prochainement changer et ça commencera dès la gamme iPhone 15 qui sera dévoilée et lancée en septembre de cette année.



En effet, Apple serait en train de chercher de nouveaux fournisseurs pour les écrans OLED ProMotion de ses iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. D'autres acteurs reconnus comme LG Display ou même l'entreprise chinoise BOE pourraient ainsi venir rivaliser avec Samsung Display dans les commandes. Cela permettra à Apple de réduire sa dépendance à l'égard de Samsung Display et de diversifier ses sources d'approvisionnement. L'autre avantage pour Apple, c'est aussi de faire jouer la concurrence, quand un fournisseur voit qu'un client peut s'approvisionner ailleurs à un prix compétitif et avec la même qualité, il réfléchit à deux fois avant d’augmenter ses tarifs.

La collaboration entre Apple et Samsung Display pour les écrans des iPhone remonte à 2010, la firme de Cupertino a toujours été satisfaite des prestations de Samsung, mais l'entreprise veut maintenant avoir d'autres solutions toutes prêtes en cas de difficultés ou de désaccord. Si on pouvait donner un exemple d'un effet néfaste d'avoir un fournisseur exclusif pour un composant en particulier, on pourrait facilement prendre l'exemple de TSMC qui en a profité pour augmenter les prix de ses puces destinées aux iPhone 15 Pro. L'entreprise taïwanaise savait très bien qu'elle ne prenait aucun risque avec cette décision, car Apple n'avait pas de "plan B" dans l'immédiat, étant le fournisseur exclusif.



Dans un avenir proche, Apple souhaite produire ses propres écrans microLED et dire définitivement adieu à Samsung Display, LG Display et BOE. Apple pourrait commencer par les Apple Watch puis continuer progressivement avec d'autres produits populaires de son catalogue.



Via