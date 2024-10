iPhone SE 4 : Samsung, trop gourmand, a été écarté pour l’écran OLED

La prochaine génération d’iPhone SE est très attendue par les clients Apple pour une raison simple : le design va enfin devenir plus moderne avec des bords ultra réduits et la fameuse encoche. Alors que les rumeurs continuent de faire du bruit autour de l’iPhone SE 4, un rapport mentionne aujourd’hui que Samsung Display s’est retenu des négociations pour fournir l’écran OLED. Apple aurait été exaspéré par le comportement de Samsung sur le prix facturé pour chaque écran fourni.

Le chinois BOE sera l’heureux élu

Apple vient de prendre une décision majeure pour la fabrication de son prochain iPhone SE de quatrième génération. Exit Samsung Display, et bonjour BOE : c’est le populaire fabricant chinois qui a été choisi pour fournir les écrans OLED du nouveau modèle. Cette décision vient après une série de négociations serrées qui ont vu la participation de trois acteurs clés : Samsung Display, BOE et Tianma.



Au cœur de ce choix stratégique se trouve une question de coût. Apple cherchait à obtenir un prix par écran de 25 $, mais Samsung Display, son fournisseur habituel, a posé ses conditions à 30 $ par unité. Face à ce désaccord sur le prix, Samsung a finalement décidé de se retirer des négociations.

Un problème de qualité pour Tianma

Tianma, un autre prétendant au contrat, n’a pas su convaincre Apple de sa capacité à répondre aux standards de qualité élevés requis pour l’iPhone SE 4, laissant ainsi BOE en tête pour décrocher la majorité des commandes.



Ce choix de BOE comme fournisseur d’écrans pour l’iPhone SE 4 n’est pas anodin. Il s’inscrit dans une logique de réduction des coûts de production pour Apple. En effet, les écrans OLED destinés à ce modèle sont moins onéreux que ceux de l’iPhone 15, notamment parce qu’ils reprennent des composants déjà utilisés dans les générations précédentes d’iPhone, comme les modèles 13 et 14. Cette approche permet à Apple d’économiser sur les frais de recherche et développement, un atout non négligeable pour un appareil visant le segment du milieu de gamme.



Sans surprise, avec l’iPhone SE 4, Apple fait son maximum pour réduire les coûts de production, mais toujours sans sacrifier la qualité pour optimiser la durée de vie de l’iPhone et éviter les pannes.

Vers un nouveau design

L’iPhone SE 4 promet d’être une mise à jour matérielle majeure dans la gamme SE avec un design plus moderne, adoptant notamment l’encoche déjà vue sur d’autres modèles d’iPhone. Cette évolution signe probablement la fin de l’ère du design inspiré de l’iPhone 8 pour les modèles SE.



Source