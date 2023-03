iPhone SE 4 : Apple a choisi le chinois BOE pour l'écran OLED (Samsung mis sur la touche)

Les récentes indiscrétions apparues sur l'iPhone SE de 4e génération ont mentionné une évolution majeure de la taille de l'écran, Apple souhaite proposer un meilleur confort à ses clients pour le streaming, les jeux, les conversations vidéos... Pour cela, l'écran OLED devrait passer de 4,7 pouces à 6,1 pouces. Comme à son habitude, Apple se rapprochera d'un fournisseur tiers afin de trouver l'écran qui correspondra à ses exigences qualité.

BOE sélectionné comme fournisseur principal pour l'écran OLED de l'iPhone SE 4

Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le passé, Apple a une certaine détermination à réduire sa dépendance à Samsung Display pour les écrans de ses produits. Pour cela, le géant californien s'approche de concurrents comme le chinois BOE ou encore LG Display qui proposent des écrans de qualité avec des capacités de production très élevées pour répondre à la forte demande des consommateurs dans le monde.



Selon un rapport de The Elec, Apple a choisi de collaborer avec BOE pour l'écran OLED de 6,1 pouces de l'iPhone SE 4. Il faut dire que le partenaire a une certaine disponibilité pour les mois à venir, car l'entreprise a été confrontée à des difficultés de production qui l'ont empêché d'être pris pour la production des écrans OLED des iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Résultat, les commandes qui étaient réservées à BOE ont été transmises dans leur intégralité à LG Display et Samsung Display qui se sont partagé le gâteau.

L'iPhone SE 4 devrait utiliser les stocks d'écrans OLED créés pour l'iPhone 13 au lieu d'appliquer de nouvelles exigences. The Elec sous-entend qu'Apple ne veut "pas se prendre la tête" et investir à proposer un écran OLED nouvelle génération où les critères de qualité seront encore plus importants. Pourquoi ? Car l'iPhone SE 4 sera comme les précédentes générations : un modèle d'entrée de gamme qui aura une marge de bénéfice nettement moins attractive pour Apple.



Dans une globalité, les rumeurs qui se sont succédé à propos de l'iPhone SE 4 ont annoncé :

Un écran OLED de 6,1 pouces

L'intégration de la première puce 5G maison d'Apple (le début de la fin de la collaboration avec Qualcomm)

Le design se rapprochera de celui de l'iPhone XR, autrement dit l'iPhone SE 4 aura une encoche et plus le vieux design similaire à celui de l'iPhone 8

Intégration du port USB-C au lieu du Lightning pour répondre aux exigences de la Commission européenne qui veut un port universel unique afin de réduire les déchets électroniques et faciliter la vie des consommateurs

La commercialisation de l'iPhone SE 4 devrait avoir lieu au cours de 2024, Apple a repris récemment le travail sur ce futur smartphone après une longue période de pause qui a duré plusieurs mois. L'objectif de l'iPhone SE 4 sera comme ses prédécesseurs : attirer de nouveaux clients qui n'ont pas les moyens financiers d'investir dans un iPhone 15 et qui veulent absolument profiter d'iOS, de l'iPhone et de tous les bienfaits qu'apporte l'écosystème Apple.