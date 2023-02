Oh ! Apple veut limiter le port USB-C des iPhone 15 !

Le port USB-C sur la future gamme "iPhone 15" ne fait guère de doutes. Les rumeurs, les fuites et les exigences de l'Europe ou encore de l'Inde pointent dans tous dans la même direction. Seulement si c'est une bonne nouvelle pour les clients qui pourront utiliser le même câble sur 99% de leurs appareils, Apple aurait prévu de limiter les accessoires non certifiés, comme elle le fait déjà avec une puce d'authentification sur les Lightning.

Un revenu supplémentaire pour Apple

L'information en provenance de Weibo affirme qu'Apple a développé sa propre variante de l'USB-C pour l'iPhone 15 de cette année, la source étant un expert en circuits intégrés ayant 25 ans d'expérience de travail sur les bons vieux processeurs Pentium d'Intel.

Concept iPhone 15 Pro avec USB-C

Les interfaces de circuits intégrés (CI) sont des puces à semi-conducteurs utilisées pour gérer le partage d'informations entre les appareils. Depuis leur introduction en 2012 sur l'iPhone 5, les ports et connecteurs Lightning certifiés MFi contiennent un petit circuit additionnel qui confirme l'authenticité des pièces impliquées dans la connexion. Les câbles de charge tiers non certifiés MFi en sont dépourvus et provoquent l'affichage d'avertissements "Cet accessoire n'est pas pris en charge" sur les appareils Apple connectés.



La puce d'authentification permet à Apple d'encourager les clients à acheter des périphériques iPhone authentiques afin d'éviter les accidents, et surtout, de recevoir une commission sur les accessoires certifiés MFi.



Outre les quatre iPhone 2023, le nouveau circuit intégré est apparemment destiné aux nouveaux périphériques certifiés MFi.



Si cela est plausible, il convient de noter que l'interface USB-C actuellement utilisée par le constructeur américain dans l'iPad de 10e génération, l'iPad mini 6, l'iPad Air 5 et l'iPad Pro, ne contient pas de puce d'authentification.



Si cela se confirme, il faudra vérifier si un tel changement aura une influence sur la charge rapide et la vitesse de transfert des données. À ce propos, Ming-Chi Kuo expliquait récemment que le port USB-C de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus restera limité aux vitesses de l'USB 2.0 - comme le Lightning. Seuls les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max bénéficieront apparemment de vitesses de charge plus rapides. Le reste des nouveautés de cette cuvée comprendra une Dynamic Island sur tous les modèles, une puce A17 pour les "Pro", une finition titane pour les "Pro" ou encore un meilleur appareil photo.