Rumeur : l'iPhone 15 Pro Max aurait un écran encore plus lumineux de 2500 nits

Dans 7 mois, la gamme iPhone 15 va débarquer dans notre monde. C'est pourquoi plus les mois passent, plus les rumeurs s'intensifient. La dernière en date affirme que l'iPhone 15 Pro Max aurait le droit à un écran qui peut atteindre les 2500 nits en plein soleil. Véritable info ou simple communication douteuse ?

À prendre avec des pincettes

Une nouvelle rumeur parue récemment sur les réseaux évoque un écran encore plus lumineux pour l'iPhone 15 Pro Max qui sortira à la rentrée 2023. Actuellement, l'iPhone 14 Pro Max possède un pic de luminosité de 2000 nits, de quoi regarder son écran en plein soleil sans souci.

Avec une luminosité maximale de 2500 nits, l'iPhone 15 Pro Max repousserait encore un peu plus les limites. La rumeur en question provient du compte Twitter ShrimpApplePro. Un informateur connu pour ne pas toujours avoir raison.

Concept de l'iPhone 15 Pro

L'année passée, il avait tout de même anticipé les 6 Go de RAM sur tous les iPhone 14. Néanmoins, rien ne dit que cette nouvelle information est fiable. Comme indiqué dans le titre, sortez les pincettes.



Pour augmenter la luminosité sur son prochain iPhone, Apple n'est pas dans l'obligation d'utiliser un nouveau type d'écran. D'autres options un peu plus techniques sont à disposition du géant américain.



Pour rappel, l'iPhone 14 Pro peut atteindre les 2000 nits uniquement dans certaines conditions. Généralement, il faut placer le smartphone à l'extérieur avec une luminosité très forte du soleil. En intérieur, on ne peut dépasser les 1000 nits ou les 1600 nits avec un contenu HDR.