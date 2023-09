Le port USB-C de l'iPhone 15 peut charger vos AirPods et Apple Watch

1 com

C'est probablement la plus grande nouveauté de l'année du côté de l'iPhone 15, le port Lightning a été remplacé par un port USB-C plus conventionnel. Alors que les modèles d'iPhone 15 standards sont limités en vitesse de charge et de transfert, contrairement aux 15 Pro, cette norme permet d'utiliser un iPhone 15 pour charger directement les AirPods ou l'Apple Watch.

Une fonction utile, mais...

Si cette nouveauté passée inaperçue pourrait être forte utile en cas de pénurie de batterie sur vos AirPods ou Apple Watch, encore faut-il avoir un câble USB-C vers USB-C pour le nouveau boîtier de recharge AirPods Pro 2 version USB-C, ou un socle USB-C pour l'Apple Watch.

Apple a mis en avant cette nouvelle fonctionnalité lors de l'annonce de l'iPhone 15 Pro. Elle est logique, car les Macs USB-C peuvent être utilisés pour charger les AirPods et l'Apple Watch, mais elle est nouvelle, car nous ne sommes pas habitués à charger des accessoires avec un iPhone.



Si vos AirPods ou votre Apple Watch sont à court de batterie alors que vous n'avez pas accès à un chargeur, il est pratique de pouvoir utiliser la batterie de l'iPhone pour obtenir un peu de jus supplémentaire plutôt que d'avoir à transporter un bloc-batterie MagSafe. Quoique...



L'USB-C apporte évidemment d'autres avantages, comme la possibilité d'utiliser le même câble de chargement pour les Mac, les iPad, les iPhone et d'autres accessoires USB-C. Sur les modèles iPhone 15 Pro, il offre également des vitesses de transfert USB 3 plus rapides, jusqu'à 10 Gb/s, à condition d'utiliser le bon câble. Les modèles iPhone 15 sont limités aux vitesses de charge USB 2, comme le port Lighting. Dommage !