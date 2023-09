Avantages et inconvénients du passage à l'USB-C des iPhone 15

Dans quelques heures, Apple annoncera un changement radical sur sa gamme d'iPhone, après l'avoir fait sur l'iPad et sur le Mac. La firme s'apprête à adopter l'USB-C comme connecteur, se conformant ainsi aux exigences de l'Union européenne.



La décision d'Apple de passer à l'USB-C avec l'iPhone 15 présente des avantages à long terme, mais pose des problèmes aux consommateurs en raison de la nature évolutive de cette technologie. Si les utilisateurs de la première heure sont familiarisés avec les câbles USB-C, ce changement risque de dérouter les millions d'utilisateurs qui ont investi dans des accessoires "Lightning" au cours de la dernière décennie.

Les avantages de l'USB-C

L'USB-C a été introduit par Apple dans les MacBook en 2015 et s'est ensuite étendu à d'autres appareils comme l'iPad depuis l'iPad Pro 2018. L'iPhone sera donc le dernier produit majeur à adopter l'USB-C, le changement étant en partie motivé par le mandat de l'Union européenne pour la charge standardisée des petits appareils électroniques, qui entrera en vigueur en 2024.



Ce changement vise à réduire les déchets électroniques et à faire économiser de l'argent aux consommateurs en leur offrant une solution universelle de chargement et de transfert de données. La vitesse de charge et de transfert est d'ailleurs jusqu'à dix fois plus rapide que le Lightning, selon les normes (Thunderbolt 4 par exemple).



Un seul câble pour les charger tous, voilà la promesse de l'USB-C. Oui, mais...

Le piège de l'USB-C

Cependant, la mise en œuvre pratique de l'USB-C peut être déroutante. Les câbles USB-C peuvent prendre en charge différentes vitesses de transfert de données et capacités de charge, ce qui complique la tâche des utilisateurs lorsqu'il s'agit d'identifier le câble adapté à leurs besoins.



En outre, l'USB Implementers Forum (USB-IF) a introduit des programmes de certification complexes qui décrivent les capacités de l'USB mais ne sont pas appliqués, ce qui permet aux fabricants de câbles de créer des câbles tout à fait différents dans leur comportement.



Pour éviter confusion, il est conseillé aux utilisateurs de ne pas supposer que tous les câbles USB-C sont identiques et de bien faire attention aux besoins de chaque appareil spécifique. Bien qu'il existe des testeurs de câbles spécialisés et des écrans LED, ils sont souvent coûteux et inutiles pour le commun des mortels. Mieux vaut privilégier un câble d'un accessoiriste établi qui affiche clairement la compatibilité comme Belkin ou UGreen qui proposent des produits capables d'aller jusqu'à 100 Watts. Même Apple proposerait des vitesses de transfert de données différentes selon les modèles d'iPhone 15.



En conclusion, si le passage à l'USB-C présente des avantages en termes de normalisation, il introduit également de la complexité pour les utilisateurs. Apple et les autres acteurs de l'écosystème USB-C doivent simplifier l'expérience des utilisateurs afin d'assurer une transition en douceur et d'éviter toute confusion. Sans oublier que les clients vont devoir s'équiper en adaptateur s'ils souhaitent conserver leurs accessoires existants.



Nous aurons un premier élément de réponse dès ce soir avec le keynote Apple dédié aux iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.