L'UE fixe la date limite pour le passage de l'iPhone à l'USB-C

Comme attendu, l'Union européenne a fixé une date limite officielle à laquelle tous les smartphones vendus dans les pays membres devront être équipés d'un port USB-C. Cette obligation vise en premier lieu l'iPhone qui est équipé d'un port Lightning depuis l'iPhone 5.

Apple a jusqu'à décembre 2024

L'UE a officiellement approuvé la loi sur le chargeur commun en octobre, mais aucune date précise n'avait été mentionnée concernant l'entrée en vigueur. Désormais, dans une directive européenne indique que tous les smartphones devront être équipés de l'USB-C d'ici au 28 décembre 2024. D'autres produits de consommation, tels que les tablettes et les gadgets comme les écouteurs sans fil, devront également passer à l'USB-C en vertu cette législation. Les produits qui s'appuient uniquement sur la recharge sans fil et sans port ne sont pas visés.

Le vice-président du marketing mondial d'Apple, Greg Joswiak, a confirmé qu'Apple n'aurait d'autre choix que d'adhérer à la nouvelle loi européenne. Joz n'a pas dit quand Apple passerait à l'USB-C et abandonnerait le Lightning, mais avec la date limite de décembre 2024, Apple pourrait attendre l'iPhone 16 en septembre 2024 pour passer au nouveau port.



Les rapports suggèrent cependant qu'Apple prévoit de passer à l'USB-C un an avant l'échéance en profitant de la sortie de l'iPhone 15 en septembre 2023. Tous les modèles d'iPhone 15, y compris l'iPhone 15 Pro, sont attendus avec un port USB-C pour se conformer à la loi européenne, mais aussi bientôt indienne. Les consommateurs gagneront en rapidité et en praticité puisque la norme est déjà disponible sur tous les iPad récents ainsi que les Mac.



D'autres produits et accessoires Apple, comme les AirPods et les claviers, souris et trackpads pour Mac, devraient également suivre le mouvement avec l'USB-C d'ici 2024.