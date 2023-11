Apple Store : Apple commence à dévoiler la date limite pour recevoir sa commande avant Noël

Nous le savons tous, les produits Apple sont très sollicités toute l’année, c’est encore pire pendant les dernier trimestre de l’année qui rasssemble la période du Black Friday ainsi que de Noël. Pour vous aider à être sûr de réceptionner votre commande au bon moment, Apple vient de lancer dans plusieurs pays (sauf en France pour l’instant) la mention « Commander avant… » pour être sûr de recevoir votre cadeau avant Noël !

Apple préfère anticiper plutôt que générer de la déception

Alors que la saison des fêtes approche à grands pas, Apple a révélé ses promotions spéciales pour le Black Friday et le Cyber Monday, deux événements de shopping très attendus aux États-Unis, mais aussi à l’international. Malgré le fait que les réductions offertes par la marque à la pomme ne soient pas les plus compétitives du marché (il n’y a qu’à faire une rapide visite chez quelques revendeurs pour s’en rendre compte), Apple met l’accent sur le service en fournissant des informations cruciales, comme les échéances de commande pour assurer la livraison des cadeaux avant le 25 décembre.



Pour faciliter l’accès à ces informations, Apple a mis en place des pages dédiées sur son site américain (mais aussi britannique et allemand), qui mettent en avant ces offres saisonnières. Ces mêmes pages seront très prochainement disponibles sur la version française du site, suivant la stratégie marketing et de communication uniforme d’Apple à l’échelle internationale.

Aux États-Unis, la firme de Cupertino offre des avantages exclusifs, y compris des options de livraison express garantissant une réception des produits en deux heures dans les grandes villes, un programme de reprise pour crédit et une période de retour étendue jusqu’au 8 janvier 2024. Autrement dit, les arguments habituels pendant les fêtes de fin d’année pour convaincre les consommateurs de passer commande sur l’Apple Store en ligne plutôt que ailleurs !



De plus, un guide récent sur le site américain d’Apple précise les dates limites pour passer commande afin de les recevoir à temps pour Noël. Et même après ces dates limites, les clients peuvent toujours acheter des articles en stock avec l’option de retrait en magasin ou de livraison rapide en deux heures.



Pour la majorité des articles, les commandes doivent être finalisées au plus tard le 21 décembre (est-ce que ce sera pareil sur l’Apple Store français ?). Cependant, les articles personnalisés par gravure doivent être commandés avant le 19 décembre. Une exception est faite pour les AirTags gravés, pour lesquels la commande doit être passée avant le 12 décembre afin d’assurer une livraison à temps pour les fêtes.



Si vous avez déjà commandé sur l’Apple Store en ligne, vous avez probablement déjà remarqué qu’en période de fêtes, les commandes chez Apple arrivent très souvent bien plus vite que ce qui est annoncé initialement. Très souvent, Apple préfère annoncer une date de livraison lointaine pour éviter toute déception d’une livraison retardée.



Source