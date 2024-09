iOS 18 limite le rafraîchissement des iPhone à 80 Hz

Vous le savez tous, Apple a introduit la technologie ProMotion avec la sortie de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, permettant à ses téléphones haut de gamme de faire fonctionner leurs écrans à 120 Hz, offrant une expérience limpide, que ce soit lors du défilement d'un contenu, des jeux vidéo ou autre. Mais avec iOS 18, il semble que le nombre d'images par seconde affichées à l'écran soit capé plus bas.

Avec iOS 18, qui a été rendu public la semaine dernière, Apple a introduit quelques changements, mais certains d'entre eux ont été mis en œuvre sans informer les clients. L'une d'entre elles a été remarquée sur X par Ice Universe. Ce dernier, souvent auteur de fuites intéressantes, a publié une vidéo montrant qu'iOS 18 a limité le taux de rafraîchissement d'un iPhone à 80 Hz au lieu de le laisser fonctionner à la fréquence par défaut de 120 Hz. On peut aisément imaginer qu'il s'agit d'une astuce pour préserver l'autonomie, sans pour autant perdre (trop) en fluidité.

Pour le leaker, les clients ne doivent pas se laisser avoir par les belles animations d'iOS 18 (comme celle du nouveau Siri), car il a trouvé une limitation qui empêche le taux de rafraîchissement d'un iPhone de dépasser 80 Hz. Il a publié une vidéo ci-dessous sur X, montrant que lors d'une brève session de défilement rapide avec un iPhone 16 Pro qui ne dépasse pas les 80 Hz. À de rares moments, l'écran grimpe à 120 images par seconde.

If anyone still doesn't understand this, please watch this video. When scrolling through the list, iOS18 is always locked at 80Hz, and 120Hz is rarely seen.

source:weibo 孙斌1990 pic.twitter.com/lAJ10vBRad