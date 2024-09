L'iPhone 15 affiche l'heure même sans batterie avec iOS 18

Vous le savez probablement, car vous êtes des utilisateurs avertis, l'iPhone dispose d'une fonction de réserve d'énergie qui retient une petite partie de l'autonomie de la batterie pour permettre à des fonctions comme Localiser et la puce NFC de fonctionner même lorsque l'appareil est éteint, permettant de retrouver un téléphone volé ou perdu, ou encore de passer les portiques du métro ou du bus. Avec iOS 18, Apple améliore encore la fonction pour les modèles iPhone 15.

Une petite évolution

Comme l'a constaté un client Apple sur Reddit, lorsque la batterie d'un iPhone 15 fonctionnant sous iOS 18 est épuisée, le téléphone peut continuer à afficher l'heure dans le coin supérieur gauche de l'appareil, ce qui constitue une petite amélioration certes, mais qui peut s'avérer très utile. Cela nous rappelle le premier mode économie d'énergie de l'Apple Watch, qui n'affichait que l'heure sur fond noire.



Sur iOS 18, l'icône de la batterie reste affichée, et vous verrez « iPhone est localisable » tant qu'il reste de la batterie (et si vous avez activé "Localiser mon iPhone").

Une fonctionnalité limitée aux nouveaux iPhone

Si modeste soit-elle, cette fonction est semble-t-il limitée aux iPhone 15 et autre iPhone 15 Pro. Ceux qui ont vidé leur batterie sur iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12 et autre iPhone 11 n'ont pas eu la chance de voir apparaître l'heure.



Pour mémoire, la réserve de marche est une fonctionnalité introduite avec l'iPhone XR et l'iPhone XS en 2018. On se demande donc quelle limitation peut justifier l'impossibilité d'afficher l'heure sur l'écran lorsque la batterie est proche de 0 % sur des appareils vendus ces dernières années.