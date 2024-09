BatteryGate : l'histoire continue, Apple va payer jusqu'à 150 $ des clients canadiens

Fin 2017, les médias du monde entier s'enflammaient sur un scandale qui touchait Apple : le Battery Gate. Le géant californien avait volontairement limité les performances des iPhone afin de prolonger la durée de vie des batteries. Le problème, c'est que l'entreprise n'avait jamais demandé l'avis des utilisateurs et l'avait mentionné dans les petites lignes de la mise à jour iOS qui déployait le bridage. Aujourd'hui, quand la batterie se fatigue, Apple laisse le choix aux utilisateurs : soit de brider les performances ou de continuer avec les performances au maximum.

Apple accepte de payer un recours collectif au Canada

Nouveau rebondissement dans la célèbre affaire du #BatteryGate, Apple a accepté de régler une action collective au Canada en versant jusqu'à 14,4 millions de dollars canadiens. Cette résolution vient clore une saga juridique où l'entreprise était accusée par les consommateurs de réduire secrètement les performances de certains iPhone dans le but de gérer l'autonomie des batteries vieillissantes.

Les clients concernés par cette affaire pourront prétendre à un dédommagement financier pouvant atteindre 150 dollars canadiens. Ce règlement vise uniquement les résidents du Canada (à l'exception du Québec) qui possèdent ou ont possédé un :

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Les iPhone doivent avoir été équipés d'iOS 10.2.1 ou ultérieur, ainsi qu'iOS 11.2 ou ultérieur pour les deux derniers de la liste, avant le 21 décembre 2017. Apple a trouvé une petite "technique" pour éviter de trop dépenser dans les dédommagements financiers, l'entreprise demandera systématiquement le numéro de série de l'appareil concerné dans le formulaire. Vu ce que sont de vieux iPhone, les chances pour que les canadiens mécontents aient revendu leur iPhone sont particulièrement élevées, ce qui rendra l'éligibilité au remboursement impossible.

Apple préfère payer pour passer à autre chose

Malgré le rejet des accusations par Apple, la firme de Cupertino a opté pour un règlement amiable afin d'éviter les frais et le temps consommés par une bataille juridique. En réponse aux critiques et à l'indignation publique, Apple avait présenté ses excuses pour le manque de communication autour de cette question et avait réduit le coût du remplacement des batteries d'iPhone à 29 dollars américains jusqu'à la fin de l'année 2018.



Depuis, la société a revu sa politique de gestion de la performance des iPhone. Désormais, les utilisateurs ont la possibilité d'activer ou de désactiver le bridage des performances pour gérer l'autonomie de la batterie vieillissante via les réglages de leur appareil. Cette modification de stratégie montre la volonté d'Apple de redonner aux utilisateurs le contrôle sur leurs appareils, suite aux controverses et aux actions en justice non seulement au Canada, mais aussi dans le reste du monde.