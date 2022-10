Passage à l'USB-C : le Conseil européen approuve la proposition du Parlement européen

Apple a été prévenu depuis un long moment, le port Lightning ne va pas pouvoir rester indéfiniment, il est temps de passer à une connectique universelle permettant de faciliter la réutilisation des accessoires inter-écosystème. Cette proposition du parlement européen vient d'être approuvée par le Conseil européen, il y a moins d'une heure.

Le Lightning, c'est terminé !

C'est à travers un communiqué de presse que le Conseil européen révèle avoir validé la proposition du Parlement européen visant à obliger les entreprises technologiques comme Apple à inclure un port USB-C sur l'ensemble de leurs produits d'ici la fin de 2024. La directive sera prochainement publiée dans le journal officiel de l'Union européenne.



Tous les nouveaux appareils pouvant être rechargés par une connexion filaire et consommant moins de 100 watts d'énergie devront comporter un port USB-C, ce ne sera bientôt plus une recommandation, mais une exigence pour éviter d'être sanctionné. Cela concerne les :

Smartphones

Tablettes et liseuses

Les appareils photo numériques

Consoles de jeux

Écouteurs et haut-parleurs portables

Souris et clavier sans fil

Systèmes de navigation portables

Certains appareils ne sont toutefois pas visés par cette nouvelle réglementation, c'est le cas des montres connectées, des trackers d'activités et peut-être d'autres types d'équipements sportifs seront exemptés de la loi, car ils sont trop petits pour avoir un connecteur USB-C.



Au-delà de cette nouvelle directive, l'UE souhaite également que les fabricants fournissent des étiquettes qui informeront les clients sur les caractéristiques de charge de l'appareil qu'ils sont sur le point d'acheter.

Le Conseil européen justifie une prise d'initiative pour les consommateurs

Dans son communiqué, le Conseil européen explique qu'avoir plusieurs connectiques en circulation sur nos appareils électroniques a toujours été un véritable casse-tête, voici ce qu'explique le Conseil :

En 2020, les consommateurs de l'UE ont acheté environ 420 millions d'appareils électroniques et, en moyenne, ils possèdent trois chargeurs pour charger ces appareils électroniques - dont ils en utilisent régulièrement deux. Malgré cela, 38 % des consommateurs déclarent avoir rencontré des problèmes de charge de leurs appareils parce qu'aucun chargeur compatible n'était disponible. Pour résoudre ces problèmes, le 23 septembre 2021, la Commission européenne a déposé une proposition de chargeur commun. Le 26 janvier 2022, moins de six mois après le début des négociations au Conseil, les États membres ont convenu à l'unanimité de la position du Conseil sur la directive de charge commune. Le 7 juin 2022, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur la directive commune sur le chargeur, qui a été approuvée par les représentants des États membres de l'UE le 29 juin 2022.

À l'heure actuelle, il ne manque plus que la signature du président du Parlement européen et du président du Conseil pour que la directive arrive dans le Journal officiel de l'Union européenne. Les étapes suivantes seront une entrée en vigueur dans les 20 jours qui suivront la publication, puis une application des nouvelles réglementations dans un délai de 24 mois.



Si la majorité des fabricants de smartphones, tablettes, ordinateurs... On adoptés la connectique USB-C depuis très longtemps, ce n'était pas le cas d'Apple qui a toujours été persuadé de la supériorité de son port Lightning. Aujourd'hui, la firme de Cupertino n'a plus le choix, d'ailleurs l'entreprise l'a compris avec les récents iPad qui embarquent l'USB-C. De récentes indiscrétions affirment que l'accélération du déploiement de l'USB-C va avoir lieu sous peu sur les produits Apple, le géant californien organiserait en ce moment l'arrivée de l'USB-C sur tous les AirPods et accessoires Mac avant la fin 2023 !



