Le site du Parlement européen a été victime d'une cyberattaque russe

Mercredi 23 novembre, le Parlement européen a qualifié la Russie d'« État promoteur du terrorisme », une première dans la relation entre l'Europe et la Russie. Sans surprise, cela fait suite à la guerre déclenchée en Ukraine par Vladimir Poutine. Cette nouvelle s'est rapidement répandue dans les médias russes et l'information est arrivée jusqu'aux oreilles de groupes de hackers qui ont décidé d'agir dans les heures qui ont suivi le vote des eurodéputés.

Le site du Parlement européen a été attaqué

James Duch, directeur général de la communication et porte-parole du Parlement européen, a déclaré sur son compte Twitter il y a quelques heures que le site du Parlement européen avait été victime d'une attaque DDoS.

Duch a exprimé dans son message des niveaux élevés de trafic qui ont instantanément été identifiés comme une attaque venant d'un tiers :

La disponibilité du site Web du Parlement européen est actuellement affectée de l'extérieur en raison des niveaux élevés de trafic sur le réseau externe. Ce trafic est lié à un événement d'attaque DDOS (Distributed Denial of Service). Les équipes du PE s'efforcent de résoudre ce problème le plus rapidement possible.

Toutes les équipes informatiques ont été mobilisées afin de faire revenir le site internet le plus vite possible, il aura quand même fallu attendre plus de 4 heures avant que le site soit de nouveau accessible.

Après une enquête sur la provenance de cette attaque DDoS, il en a été conclu que l'attaque venait de Russie. En effet, dès que la situation a été rétablie, un groupe pro-Kremlin a revendiqué la responsabilité, comme l'a expliqué Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Les hackers ont probablement voulu exprimer leur mécontentement de voir l'UE considérer la Russie comme un « État promoteur du terrorisme ».



Le texte a été adopté avec une large majorité au Parlement européen, il y a eu 494 voix pour, 58 contre et 44 abstentions. Du côté des députés européens français, 18 élus ont voté contre et 7 autres élus ont préféré s'abstenir au moment du vote.



Sur Twitter, Volodymyr Zelensky a salué la décision du Parlement européen de reconnaître la Russie comme étant un "État parrain du terrorisme et en tant qu'État qui utilise des moyens de terrorisme".

🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible. — Jaume Duch (@jduch) November 23, 2022

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.



Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.



This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.



My response: #SlavaUkraini — Roberta Metsola (@EP_President) November 23, 2022