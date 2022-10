Tous les AirPods et accessoires Mac en USB-C d’ici 2024

Les trois gammes d'AirPods et les accessoires Mac type claviers et souris devraient passer à l'USB-C d'ici 2024, d’après Mark Gurman de Bloomberg.



En début de semaine, le Parlement européen a approuvé une nouvelle directive visant à obliger les fabricants à intégrer l'USB-C comme port de charge commun d'ici la fin de 2024. Dans sa dernière lettre d'information "Power On", le journaliste américain a déclaré qu'Apple avait déjà un plan de bataille pour répondre à ces nouvelles exigences légales.

L'iPhone avant les AirPods

Notre confrère pense qu'Apple sera prête avant la date d'application de la législation, fin 2024, avec la plupart de ses produits. L'iPhone 15, affirme-t-il, devancera d'un an le mandat de l'Union européenne et sera doté d'un port USB-C à l'automne 2023, confirmant ainsi les dernières rumeurs. L'iPad d'entrée de gamme, le seul à disposer encore d'un connecteur Lightning, devrait passer à l'USB-C d'ici la fin de l'année avec l’iPad 10.



Fait amusant, Gurman pense que le constructeur américain pourrait sortir un nouveau modèle d'iPhone SE en mars 2024 avec un port Lightning au lieu d'un port USB-C. Ce dernier sera conforme à la législation européenne puisqu'il sera lancé avant la fin de l'année.



De leur côté, tous les modèles d'AirPods, dont les AirPods 4, ainsi que la souris Magic Mouse, le clavier Magic Keyboard et le Magic Trackpad devront passer à l'USB-C lors de la sortie des nouvelles versions. Il prévoit plusieurs mises à jour majeures pour les Mac l'année prochaine, notamment un nouvel iMac et un Mac Pro, et a déclaré que "l'on peut probablement supposer que cette évolution coïncide avec les mises à jour des accessoires."

Un changement temporaire

Malgré le passage à l'USB-C dans toute la gamme de produits Apple, M. Gurman pense que l'ère de l'USB-C sera beaucoup plus courte que celle du connecteur iPod à 30 broches ou du connecteur Lightning, "du moins pour les appareils mobiles d'Apple".



Le connecteur iPod et le Lightning auront été présents sur les nouveaux appareils Apple pendant environ 11 ans chacun avant d'être remplacés progressivement, et Gurman croit toujours que "l'avenir d'Apple est sans fil et qu'une certaine version du rêve AirPower annulé en 2017 finira quand même par se concrétiser - bien avant une décennie."



Le tout MagSafe n’est finalement pas si loin…