Apple diffuse une pub chaleureuse avec les AirPods Pro 2 pour Noël 2024

Apple a publié sa traditionnelle publicité de Noël. Pour 2024, la firme propose une séquence pleine d'émotions intitulée « Heartstrings », qui illustre magnifiquement la nouvelle fonction d'aide auditive introduite dans les AirPods Pro 2. Malheureusement, cette dernière n'est pas disponible en France, contrairement aux autres nouvelles fonctionnalités de santé des AirPods Pro

Aider papa !

La vidéo capture l'essence d'un père qui ressent les sons étouffés des festivités de fin d'année de sa famille. Grâce à la magie des AirPods Pro 2, il passe d'un monde de sons flous à un monde où il peut distinctement entendre la voix de ses proches lorsqu'ils ouvrent des cadeaux, chantent des chants de Noël et échangent des amabilités. Les écouteurs d'Apple rapprochent ainsi la famille !

La publicité, qui a été partagée sur la chaîne YouTube du constructeur californien, souligne le problème de la perte auditive non diagnostiquée qui touche des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, recouvrer l'audition est d'une importance capitale.



Avec l'introduction de cette fonctionnalité, Apple propose une solution accessible, favorisant ainsi une plus grande sensibilisation et une meilleure assistance en matière de santé auditive.

AirPods Pro 2 : une nouvelle ère pour l'aide auditive

Annoncée en septembre, l'aide auditive est une mise à jour gratuite pour les propriétaires d'AirPods Pro 2, pour le moment limitée aux américains et canadiens.



Si une perte auditive est identifiée, les utilisateurs peuvent activer le mode aide auditive. Ce mode améliore les sons de l'environnement, rendant les conversations et les bruits ambiants plus clairs. De plus, il ajuste automatiquement la lecture audio pour une expérience personnalisée.



Cette fonctionnalité innovante a rapidement reçu l'approbation de la FDA aux USA, offrant une alternative économique aux prothèses auditives traditionnelles en vente libre tout en offrant des performances comparables à celles des appareils sur mesure pour les pertes auditives légères à modérées.



En France, on se contente pour le moment du test d'audition. Les clients peuvent effectuer un test auditif scientifiquement validé en moins de cinq minutes à l'aide de leurs AirPods et de leur iPhone. Les résultats sont ensuite stockés en toute sécurité dans l'application Santé.