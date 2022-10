Greg Joswiak d'Apple confirme qu'il n'y aura aucune résistance à l'adoption de l'USB-C

Pendant très longtemps, Apple a considéré la prise Lightning comme étant une connectique en large avance et meilleure que l'USB-C. Certains concurrents auraient bien adopté le Lightning d'Apple, mais l'entreprise a fait le choix d'en garder l'exclusivité, une décision qui n'a visiblement pas été la bonne, car l'USB-C a tellement pris de l'ampleur qu'il est devenu logique en 2022 d'en faire une prise universelle obligatoire !

Apple suivra la loi votée par l'UE

Le parlement de l'Union européenne a voté il y a quelques mois une loi visant à obliger les constructeurs de smartphones et d'autres appareils électroniques à intégrer une connectique USB-C sur leurs appareils. Cette proposition a été approuvée par le Conseil européen qui va prochainement l'inclure dans le Journal officiel pour une mise en application dans les 24 mois qui suivront.



Face à cette détermination à imposer l'USB-C pour réduire les déchets électroniques et faciliter la vie des consommateurs afin qu'ils n'aient qu'un chargeur et pas deux, Apple a compris qu'il n'y avait pas d'autres choix que de se soumettre à cette volonté !



Selon Greg Joswiak, le vice-président principal du marketing mondial chez Apple qui s'est confié au Wall Street Journal, le débat USB-C Vs Lightning est définitivement terminé en interne. Tout le monde a saisi que la prochaine étape était l'abandon du Lightning au profit de l'intégration massive de l'USB-C sur l'ensemble des produits Apple.

D’après Joswiak, environ un milliard de personnes dans le monde utilisent un câble Lightning, ce qui le place en deuxième position après l'USB-C en termes de popularité. Apple pense avoir trouvé un juste milieu en concevant un câble qui peut être détaché de l'adaptateur secteur, cela permet à une extrémité d'avoir un câble Lightning et à l'autre extrémité une connexion USB-C ou USB-A, selon ce qui convient le mieux à l'utilisateur.



Pour Joswiak, Apple n'est pas d'accord avec cette nouvelle réglementation de l'UE, le vice-président rappelle que les décisions du Parlement européen n'ont pas toujours été bonnes, il mentionne par exemple la volonté de normaliser le connecteur micro-USB qui est aujourd'hui complètement obsolète.

Joswiak dit ne pas remettre en question la bienveillance de l'Union européenne sur ce sujet, mais pour lui, imposer l'USB-C à tous les fabricants n'est pas la meilleure idée !



Pour conclure l'interview, Greg Joswiak a confirmé qu'Apple se conformera aux exigences de l'UE et intègrera sous peu l'USB-C sur l'ensemble de ses produits qui sortiront bientôt.



Une récente rumeur sur l'iPhone 15 Pro a affirmé que le prochain smartphone proposera l'USB-C aux utilisateurs. Une décision logique puisque l'obligation commencera d'ici 2024 !