La résistance de l’Apple Watch Ultra comparée aux Galaxy Watch 5 et Garmin Fenix 7

Tout comme les modèles en acier inoxydable de l'Apple Watch vendus bien plus chers que le modèle de base, l'Apple Watch Ultra est dotée d'un verre saphir pour protéger l'écran. Le saphir étant l'un des minéraux les plus durs connus, il est extrêmement difficile à rayer - ce qui le rend parfait pour les montres haut de gamme.



C’est justement ce qu’a voulu comparer JerryRigEverything en comparant le cristal de saphir de l'Apple Watch Ultra à d'autres smartwatches qui sont dotés d’un verre similaire.

Un comparatif intéressant entre les montres les plus vendues

Le YouTuber, connu pour effectuer des tests de résistance avec des appareils électroniques en tout genre, a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il mesure la dureté du revêtement en saphir de l'Apple Watch Ultra ainsi que de la Galaxy Watch 5 de Samsung et de la Garmin Fenix 7. L'objectif principal de ce test était de savoir si ces trois montres intègrent réellement un verre saphir comme le promeuvent les entreprises.

Comme l'explique Zack dans la vidéo, le saphir est un matériau dont le niveau de dureté est proche de celui du diamant. Sur l'échelle de Mohs, qui mesure la dureté des minéraux de 1 à 10, le YouTuber montre à quel point les écrans des appareils tels que les téléphones et les smartwatches sont résistants aux rayures. Alors que le verre se raye au niveau 6, le saphir se raye au niveau 8, voire 9 selon sa pureté.



Apple affirme utiliser du saphir dans ses appareils depuis l'iPhone 5, qui a été le premier à avoir un revêtement en saphir sur l'objectif de l'appareil photo. Cependant, Apple utilise en réalité un matériau composite en saphir, qui n'est pas aussi dur que le matériau pur. Mais qu'en est-il de l'Apple Watch Ultra ?



Les tests de JerryRigEverything montrent que l'écran de l'Apple Watch Ultra est en fait recouvert de saphir véritable, mais il y a quelques éléments à garder à l'esprit. Lors des tests, le revêtement de la tocante d’Apple présentait des rayures mineures aux niveaux 6 et 7, tandis que les véritables dommages commencent au niveau 8.

Les résultats étaient similaires avec la Galaxy Watch 5, même si les abrasions aux niveaux 6 et 7 étaient moins visibles que sur l'Apple Watch Ultra. Le YouTuber explique que cela est probablement dû à des impuretés dans le matériau ou à des problèmes de polissage. Quant à la Garmin Fenix 7, les tests montrent qu'elle possède le verre saphir le plus pur des trois montres, puisqu'elle présentait à peine quelques traces aux niveaux 6 et 7.



Mais en conclusion, ni Apple, ni Samsung, ni Garmin ne mentent lorsqu'ils affirment que leurs montres sont dotées d'un verre saphir - même si l'écran de l'Apple Watch Ultra semble être un peu plus sensible aux rayures que celui des autres montres.



Vous pouvez regarder la vidéo complète de JerryRigEverything ci-dessous :

La nouvelle Apple Watch Ultra est en vente depuis quelques semaines à 999€ et a reçu d’excellents avis depuis, notamment par les amateurs de randonnée, de plongée et de sports extrêmes en général.