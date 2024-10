WWDC 2024 : Greg Joswiak fait une référence à l'IA dans son post sur X

Toutes les indiscrétions ne cessent de le relayer depuis plusieurs semaines : l'intelligence artificielle sera au cœur de l'événement d'ouverture de la WWDC 2024. Apple a bien compris l'importance et la demande autour de l'IA et compte bien ne pas décevoir sa communauté qui en attend beaucoup dans iOS 18 et les autres mises à jour qui seront annoncées. À l'occasion de l'annonce de la WWDC 2024, Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing chez Apple, a posté un message sur X qui n'est pas passé inaperçu...

Joswiak fait référence à l'IA

Le 10 juin en soirée, Apple annoncera ses futures mises à jour logicielles : iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, visionOS 2 et macOS 15. Ces nouvelles versions devraient être accompagnées de fonctionnalités IA, en tout cas, c'est sûr pour iOS 18 et iPadOS 18, mais ça l'est un peu moins pour les autres mises à jour.



Alors que nous savons désormais que l'IA sera au cœur des annonces à la WWDC 2024 grâce aux multiples rumeurs qui ne cessent de se répéter depuis plus d'un mois, un mystérieux détail dans un post de Greg Joswiak a surpris beaucoup de personnes.

Quelques secondes après la publication du communiqué de presse annonçant la WWDC 2024, Greg Joswiak a publié ce post sur X :

Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible !

Quelque chose vous interpelle ? Nous aussi !

Alors que les majuscules et la ponctuation sont respectées à la perfection, on remarque que le A de Absolutely est en majuscule, tout comme le I de Incredible, ce qui fait AI (Artificial Intelligence). Il est fort probable que Joswiak ait laissé un indice sur ce qui nous attend à la WWDC 2024 dans les annonces pour les prochaines mises à jour.