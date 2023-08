Xiaomi explique utiliser l'iPhone "comme référence" pour le battre un jour

Xiaomi ne l'a jamais caché en public, le marché des smartphones est capital dans la stratégie de l'entreprise. Le géant chinois souhaite devenir un leader face à Apple et Samsung qui sont actuellement les deux géants du marché mondial des smartphones. Dans une récente interview, Lei Jun, le fondateur et directeur général de Xiaomi a sous-entendu que l'avenir risque d'être bien sombre pour les deux entreprises, car Xiaomi a plus d'un tour dans son sac.

Apple, l'obsession de Xiaomi en interne

Dans une récente interview accordée au South China Morning Post, Lei Jun, l'actuel directeur général de Xiaomi, a expliqué qu'en interne, l'iPhone était considéré comme un smartphone de "référence" avec comme objectif de le battre un jour. Xiaomi cherche depuis des années à occuper la première place du marché des smartphones dans le monde, mais l'entreprise a du mal à convaincre les consommateurs pour acquérir ses modèles haut de gamme et pliable. À tel point que le Xiaomi Mix Fold 3 ne sera même pas commercialisé en dehors de la Chine, alors qu'il y avait un réel potentiel de vente auprès des clients déjà conquis par les smartphones pliables.



L'iPhone représente aujourd'hui la réussite et le succès pour les dirigeants de Xiaomi, le géant chinois observe minutieusement les évolutions de l'iPhone chaque année et les stratégies adoptées par Apple pour convaincre toujours plus de clients d'abandonner leurs smartphones sous Android.

Xiaomi souhaite à court terme augmenter considérablement sa part de marché dans les pays où les smartphones haut de gamme se vendent le mieux. Pour cela, l'entreprise a présenté récemment le Mix Fold 3, un smartphone pliable qui est censé offrir une toute nouvelle expérience aux clients amateurs de ce type de smartphone. Avec des caractéristiques et fonctionnalités convaincantes, Xiaomi espère que ce nouveau modèle figurera parmi les meilleures ventes en Chine, le seul pays où pour l'instant le smartphone est commercialisé.



