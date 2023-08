La dernière bêta de tvOS 17 référence plusieurs iPhone inédits

Il est toujours intéressant d'observer les codes des nouvelles bêtas, Apple référence parfois des données qui permettent d'avoir une avant-première sur un nouveau produit ou même un nouveau service. Dans le cas de la cinquième bêta de tvOS 17, un développeur a fait une découverte pour le moins surprenante... Apple a référencé 4 nouveaux modèles d'iPhone qui n'ont pas encore été annoncés officiellement. Curieusement, le code a rapidement été modifié quelques heures après avoir été mis en ligne !

Une erreur d'Apple ?

Selon le développeur Aaron sur Twitter, Apple a discrètement référencé 4 nouveaux iPhone dans la dernière bêta de tvOS 17. Sans grande surprise, ces quatre modèles qui n'ont pas encore été présentés publiquement seraient la nouvelle gamme d'iPhone qui va être annoncée à la rentrée lors de l'Apple Event.

Aaron explique avoir vu ces identifiants dans le code :

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

Ce qui est intéressant avec cette révélation, c'est que la gamme iPhone 15 cette année devrait être la même que celle actuelle : un modèle standard, le Plus, le Pro et le Pro Max. Visiblement, il ne semble pas y avoir la place pour un cinquième modèle baptisé "Ultra", ou alors Apple va remplacer le Pro Max par le modèle Ultra.

Comme vous le savez peut-être, il y a une méthode pour reconnaître les identifiants des iPhone, en réalité Apple les organise suivant la famille de puces qu'ils utilisent :

Il n'y a pas vraiment de logique ferme derrière ces identifiants, ils sont généralement organisés par famille de puces. Par exemple, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 14 et l'iPhone SE de 3e génération sont identifiés comme « iPhone14,x ». D'autre part, l'iPhone 14 Pro est identifié comme "iPhone15,x" car il est doté de la puce A16 Bionic.



Sur cette base, nous pouvons supposer que l'iPhone15,4 et l'iPhone15,5 sont les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Plus, tandis que l'iPhone16,1 et l'iPhone16,2 sont l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Selon les rumeurs, les iPhone 15 et 15 Plus seront équipés de la même puce A16 Bionic que l'iPhone 14 Pro actuel, ce qui expliquerait que les nouveaux téléphones font partie de la famille "iPhone15,x".



Dans le même temps, les nouveaux identifiants iPhone16,1 et iPhone16,2 laissent entendre des iPhone alimentés par une nouvelle puce inédite, qui est probablement la puce A17 construite sur la technologie à 3 nanomètres.

Les nouveaux iPhone 15 seront présentés à la rentrée lors du traditionnel Apple Event qui serait prévu pour le 12 ou le 13 septembre. Sur ses nouveaux iPhone, Apple aurait pour ambition de réduire les bords afin qu'ils soient encore plus discrets, d'intégrer un bouton "Action" comme sur l'Apple Watch Ultra ou encore de proposer la connectique USB-C à la place du Lightning.