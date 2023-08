Le keynote de l'iPhone 15 prévu le 12 ou 13 septembre selon Bloomberg

L'événement le plus attendu d'Apple, celui des iPhone 15, devrait avoir lieu cette année le mardi 12 ou le mercredi 13 septembre, selon Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg a donné le calendrier dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On. Sans surprise, le keynote aurait lieu la deuxième semaine de septembre, avec un lancement dix jours plus tard, le 22 septembre.

Un keynote le 12 ou le 13/09

Apple organise généralement sa conférence de rentrée durant la première partie de septembre, ce qui lui permet de lancer ses nouveaux iPhones et d'enregistrer des recettes importantes avant la fin de l'année fiscale de l'entreprise à la fin du mois, et il semble que cette année ne fera pas exception à la règle. Des rumeurs font toutefois état de difficultés de production, ce qui pourrait se traduire par un approvisionnement très limité pour certains modèles, voire par un lancement un peu plus tardif, comme ce fut le cas pour l'iPhone 14 Plus par exemple.

La semaine dernière, un rapport de 9to5Mac affirmait que plusieurs opérateurs avaient empêché leurs employés de prendre des congés le mercredi 13 septembre, en prévision d'une "annonce majeure concernant un smartphone". Le journaliste américain corrobore donc l'information. L'an dernier, nous avions eu vent de la même chose de la part d'un opérateur français, quelques semaines avant l'Apple Event.



Les événements d'Apple consacrés à l'iPhone ont généralement lieu le mardi, à l'exception des semaines qui coïncident avec la fête du travail (Labor Day), qui a lieu le lundi aux États-Unis. Dans ce cas, les événements ont généralement lieu le mercredi pour permettre aux médias de voyager la veille sans interférer avec le jour férié. Étant donné que la semaine visée par la rumeur ne comprend pas la fête du travail cette année, cela plaiderait en faveur d'un événement le mardi 12 septembre. Mais Apple pourrait tout de même viser le mercredi, sait-on jamais.



Apple envoie généralement les invitations aux médias environ une semaine à l'avance, nous aurons donc la confirmation de la date du keynote tout début septembre.

Quelles nouveautés lors du keynote de septembre 2023 ?

Outre la gamme d'iPhone 15, l'événement de septembre devrait présenter les nouveaux modèles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2, les derniers détails et les dates de lancement d'iOS 17 et des mises à jour connexes du système d'exploitation, et peut-être quelques autres annonces. On parle des AirPods 4, du AirPods Max 2 ou encore des AirTags 2.