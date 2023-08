L'AirTag 2 pourrait sortir l'année prochaine

Depuis plus d'un an, Apple propose l'AirTag, un petit traqueur qui vous permet de retrouver vos clés de voiture, votre portefeuille, votre sac à main... Face au succès de l'AirTag, Apple serait déjà en train de préparer une deuxième génération de son traqueur d'objet. Selon une récente déclaration de l'analyste Ming-Chi Kuo, la sortie pourrait avoir lieu l'année prochaine !

L'AirTag 2 en 2024 ?

Apple est connu pour créer de nouvelles technologies, repousser les limites de l'innovation et l'AirTag 2 pourrait en être la preuve supplémentaire. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, le géant californien prévoit de lancer une deuxième génération de son produit de suivi populaire : l'AirTag. Bien que les détails précis concernant les nouvelles fonctionnalités de l'AirTag 2 restent encore mystérieux, on attend une meilleure intégration avec le Vision Pro, l'ordinateur spatial d'Apple.



Kuo prévoit que l'AirTag 2 entrera en production de masse au quatrième trimestre de l'année prochaine. Cette nouvelle génération d'AirTags est censée jouer un rôle clé dans la construction d'un nouvel écosystème basé sur la technologie Vision Pro.

La version actuelle de l'AirTag utilise une puce U1 pour le suivi de l'emplacement et la recherche précise. Il est possible que l'AirTag 2 comporte une version améliorée de cette puce, peut-être la puce U2. Cette amélioration pourrait accroître les performances de l'AirTag, notamment en matière de précision de suivi.



En 2021, les estimations d'expédition pour l'AirTag s'élevaient à environ 20 millions d'unités, ce chiffre a presque doublé en 2022, avec des projections atteignant 35 millions d'unités. Ces chiffres impressionnants reflètent la popularité du produit et l'intérêt collectif des consommateurs envers l'AirTag.

