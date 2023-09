CNET incite Apple à arrêter de sortir un nouvel iPhone chaque année

Apple et l'environnement, une histoire d'amour qui s'intensifie d'année en année. Néanmoins, c'est encore loin d'être parfait et CNET ne s'est pas fait prier pour nous le rappeler.

Apple plus vert que la concurrence

Dans un long article paru ce matin, CNET revient sur la philosophie d'Apple en ce qui concerne la protection de l'environnement. L'occasion de rappeler que la marque est bien en avance sur ses rivaux, dont le principal Samsung, même si tout n'est pas parfait.



La journaliste estime qu'Apple devrait définitivement arrêter de sortir un nouvel iPhone chaque année si elle veut réellement donner la priorité à l'environnement. En procédant ainsi, cela inciterait des millions de clients à utiliser d'anciens appareils un peu plus longtemps.

Il en va de même pour les principaux fournisseurs comme Foxconn ou encore TSMC dont l'utilisation d'énergie renouvelable ne dépasse même pas les 11 %. Atteindre les 100 % d'ici sept ans ne sera pas facile, mais Apple reste optimiste.



Concernant l'iPhone, 80 % des émissions totales de carbone d'un appareil proviennent de sa production. On dépasse même les 81 % pour l'iPhone 14 Pro d'après Apple. Les fournisseurs doivent donc absolument se mettre à la page.



Malgré tout, la firme de Cupertino est une très bonne élève en la matière. L'Apple Watch Series 9 est le premier appareil floqué d'une pomme croquée 100 % neutre en carbone et lance pleinement le plan 2030 qui vise une neutralité carbone sur tous les appareils vendus.



Du côté de Samsung, un plan similaire est en cours, mais ne devrait pas être totalement actif avant 2050, soit avec 20 ans de retard sur celui d'Apple. La société sud-coréenne rencontrerait des difficultés majeures avec ses fournisseurs pendant qu'Apple dit en avoir déjà convaincu plus de 300. De plus, les smartphones Samsung sont principalement alimentés par des énergies fossiles selon le témoignage de Greenpeace à CNET.