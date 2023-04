Voici le rapport environnemental d'Apple de 2023

Apple fait partie des entreprises américaines qui investissent et prennent des décisions majeures pour la protection de l'environnement. Le géant californien a accéléré l'utilisation des matériaux recyclés dans ses produits, utilise de l'énergie propre pour la fabrication de ses produits... Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2030.

Apple dévoile ses dernières initiatives

Dans un rapport environnemental publié il y a quelques heures en ligne, Apple dévoile ses derniers progrès pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger notre planète. Le rapport explique que plusieurs actions ont été réalisées dans le recyclage et la récupération des appareils Apple, on retrouve également une meilleure efficacité énergétique et l'accélération de l'utilisation des énergies renouvelables chez les partenaires d'Apple.



La firme de Cupertino donne aussi des statistiques qui permettent de montrer que la protection de l'environnement est prise au sérieux chez Apple et que l'entreprise en a fait une priorité :

Plus de 40 000 tonnes métriques de déchets électroniques destinés au recyclage en 2022.

de déchets électroniques destinés au recyclage en 2022. 20% de tous les matériaux expédiés dans les produits Apple l'année dernière provenaient de sources recyclées.

de tous les matériaux expédiés dans les produits Apple l'année dernière provenaient de sources recyclées. Réduction de 80 % des émissions d'expédition du HomePod (2e génération) grâce à notre nouveau plan de transport.

d'expédition du HomePod (2e génération) grâce à notre nouveau plan de transport. Réduction de plus de 70 % de la consommation moyenne d'énergie des produits depuis 2008.

Lisa Jackson, la vice-présidente de l'environnement, des politiques et des initiatives sociales d'Apple a déclaré :

Cette année, nous avons également facilité la compréhension de l'impact carbone de vos appareils Apple et des mesures extraordinaires que nous prenons pour réduire leurs émissions. Dans nos rapports sur l'environnement des produits, vous pouvez en savoir plus sur l'or recyclé dans votre iPhone, les besoins énergétiques de votre iPad et l'emballage autour de votre Mac. Nous transformons de nombreux aspects de la façon dont nous fabriquons notre technologie, et avec nos rapports sur l'environnement des produits, vous verrez où nous avons progressé et où il reste du travail acharné.

En 2023, Apple va continuer à prendre des décisions stratégiques visant à réduire son empreinte carbone. L'entreprise veut parvenir à un bilan carbone net zéro pour l'ensemble de ses opérations d'ici 2030. Cela signifie qu'Apple s'engage à restreindre autant que possible ses émissions de gaz à effet de serre et à compenser les émissions restantes en investissant dans des projets de séquestration de carbone et des sources d'énergie renouvelable. Apple vise également à encourager ses fournisseurs à adopter des pratiques similaires pour réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.



Retrouvez l'intégralité du rapport environnemental d'Apple