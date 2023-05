Voici les finalistes des Apple Design Awards 2023

La WWDC23 s'annonce passionnante et les premières infos le sont également. Comme le veut la tradition, les meilleures applications des douze derniers mois disponibles via l'App Store vont se voir décerner plusieurs trophées. La liste des finalistes est désormais connue.

Apple Design Awards

La WWDC 2023 approche et Apple commence à lâcher quelques informations. En ce mardi 23 mai, la firme a officiellement confirmé les dates de la Keynote tout en dévoilant le programme de la journée d'ouverture.

De plus, nous connaissons enfin les finalistes nommés aux Apple Design Awards, qui récompensent les développeurs les plus talentueux et les applications les plus populaires sur l'App Store. Sans plus attendre, voici la liste des apps par catégorie.

Inclusivité

Plaisir et plaisir

Interaction

Impact Social

Visuels et graphiques

Innovation

Rendez-vous dans deux semaines, entre le 5 et le 9 juin, pour apercevoir le résultat final. Pour rappel, nous aurons également le droit à la présentation officielle d'iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 et watchOS 10. Sans oublier les possibles surprises comme le tout premier casque AR/VR floqué d'une pomme croquée ou encore le MacBook Air 15 pouces. On a hâte !