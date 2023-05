Apple présente les nouveautés d'accessibilité d'iOS 17 : Live Speech, Assistive Access, etc

Avant la WWDC 23 à venir début juin, Apple a annoncé aujourd'hui une série de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité pour l'iPhone et l'iPad que l'on verra en mettant à jour vers iOS 17. Ces nouveautés comprennent une nouvelle option d'interface "Assistive Access", "Live Speech", "Personal Voice Advance Speech", et bien d'autres encore.

Assistive Access

La première nouveauté annoncée par Apple aujourd'hui s'appelle Assistive Access, et l'entreprise explique que cette fonction est destinée à aider les utilisateurs souffrant de handicaps cognitifs.

Assistive Access s'appuie sur des innovations en matière de conception pour réduire les applications et les expériences à leurs fonctions essentielles afin d'alléger la charge cognitive. Cette fonctionnalité tient compte des commentaires des personnes atteintes d'un handicap cognitif et de leurs proches, en se concentrant sur les activités qu'elles apprécient et qui sont à la base de l'iPhone et de l'iPad : se connecter avec ses proches, capturer et apprécier des photos, et écouter de la musique.



Assistive Access propose une expérience personnalisée pour Phone et FaceTime, qui ont été regroupés en une seule application Appels, ainsi que pour Messages, Appareil photo, Photos et Musique. Cette fonctionnalité offre une interface distincte avec des boutons à fort contraste et de grandes étiquettes de texte, ainsi que des outils pour aider les personnes de confiance à adapter l'expérience à la personne qu'elles soutiennent. Par exemple, pour les utilisateurs qui préfèrent communiquer visuellement, Messages comprend un clavier réservé aux émojis et la possibilité d'enregistrer un message vidéo à partager avec leurs proches. Les utilisateurs et les personnes de confiance peuvent également choisir entre une présentation plus visuelle, basée sur une grille, pour leur écran d'accueil et leurs applications, et une présentation basée sur des lignes pour les utilisateurs qui préfèrent le texte.

© Apple

Live Speech et Personal Voice

Ensuite, Apple a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée "". Celle-ci permet aux utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac de taper ce qu'ils veulent dire et de le faire prononcer à voix haute lors d'appels téléphoniques et FaceTime, ainsi que lors de conversations en personne. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des phrases couramment utilisées afin de pouvoir intervenir rapidement au cours d'une conversation animée.



Cette fonctionnalité comporte également un nouveau composant appelé "Personal Voice", destiné aux utilisateurs qui risquent de perdre leur capacité à parler. Apple explique que cette fonction est un "moyen simple et sûr de créer une voix qui leur ressemble".

Pour les utilisateurs qui risquent de perdre leur capacité à parler, comme ceux qui ont récemment reçu un diagnostic de SLA (sclérose latérale amyotrophique) ou d'autres maladies qui peuvent avoir un impact progressif sur la capacité à parler, la Voix personnelle est un moyen simple et sûr de créer une voix qui leur ressemble.



Les utilisateurs peuvent créer une voix personnelle en lisant une série de textes aléatoires pour enregistrer 15 minutes d'audio sur l'iPhone ou l'iPad. Cette fonction d'accessibilité vocale utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour préserver la confidentialité et la sécurité des informations des utilisateurs et s'intègre parfaitement à Live Speech pour que les utilisateurs puissent parler avec leur voix personnelle lorsqu'ils se connectent avec leurs proches.

L'application Magnifier

Apple étend également les fonctions de détection de l'application Magnifier :

Point and Speak dans Magnifier permet aux utilisateurs souffrant de déficiences visuelles d'interagir plus facilement avec des objets physiques comportant plusieurs étiquettes de texte. Par exemple, lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, tel qu'un micro-ondes, Point and Speak combine les données de l'application Appareil photo, du scanner LiDAR et de l'apprentissage automatique de l'appareil pour annoncer le texte de chaque bouton lorsque l'utilisateur déplace son doigt sur le clavier.



Point and Speak est intégré à l'application Magnifier sur iPhone et iPad, fonctionne parfaitement avec VoiceOver et peut être utilisé avec d'autres fonctions de Magnifier telles que la détection de personnes, la détection de portes et les descriptions d'images pour aider les utilisateurs à naviguer dans leur environnement physique.

Les autres nouveautés d'accessibilité sur iOS 17

D'autres nouvelles annonces concernant l'accessibilité ont été faites aujourd'hui par Apple :

Les utilisateurs sourds ou malentendants peuvent coupler les appareils auditifs Made for iPhone directement au Mac et les personnaliser en fonction de leur confort auditif.

et les personnaliser en fonction de leur confort auditif. Voice Control ajoute des suggestions phonétiques pour l'édition de texte afin que les utilisateurs qui tapent avec leur voix puissent choisir le bon mot parmi plusieurs qui peuvent se ressembler, comme "do", "due" et "dew". De plus, grâce au Guide de la commande vocale, les utilisateurs peuvent apprendre des trucs et astuces pour utiliser les commandes vocales comme alternative au toucher et à la frappe sur l'iPhone, l'iPad et le Mac.

ajoute des suggestions phonétiques pour l'édition de texte afin que les utilisateurs qui tapent avec leur voix puissent choisir le bon mot parmi plusieurs qui peuvent se ressembler, comme "do", "due" et "dew". De plus, grâce au Guide de la commande vocale, les utilisateurs peuvent apprendre des trucs et astuces pour utiliser les commandes vocales comme alternative au toucher et à la frappe sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Les utilisateurs souffrant de handicaps physiques et moteurs qui utilisent Switch Control peuvent transformer n'importe quel interrupteur en une manette de jeu virtuelle pour jouer à leurs jeux préférés sur iPhone et iPad.

peuvent transformer n'importe quel interrupteur en une manette de jeu virtuelle pour jouer à leurs jeux préférés sur iPhone et iPad. Pour les utilisateurs malvoyants , la taille du texte est désormais plus facile à ajuster dans les applications Mac telles que Finder, Messages, Mail, Calendrier et Notes.

, la taille du texte est désormais plus facile à ajuster dans les applications Mac telles que Finder, Messages, Mail, Calendrier et Notes. Les utilisateurs sensibles aux animations rapides peuvent mettre automatiquement en pause les images comportant des éléments mobiles, tels que les GIF, dans Messages et Safari.

peuvent mettre automatiquement en pause les images comportant des éléments mobiles, tels que les GIF, dans Messages et Safari. Pour les utilisateurs de VoiceOver, les voix de Siri sont naturelles et expressives, même à des taux élevés de retour de parole ; les utilisateurs peuvent également personnaliser le taux auquel Siri leur parle, avec des options allant de 0,8x à 2x.

Apple précise que toutes ces nouvelles fonctionnalités logicielles seront disponibles dans le courant de l'année. Comprenez qu'il faudra installer iOS 17 et iPadOS 17. Les développeurs pourront le faire dès le 5 juin avec la bêta 1 diffusée à l'issue du keynote d'ouverture de la WWDC 23.