Apple présente les nouveautés de sécurité d'iMessage et d'Apple ID à venir en 2023

En plus d'étendre le chiffrement de bout en bout à de nombreuses catégories de données iCloud supplémentaires sur une base facultative, Apple a également annoncé aujourd'hui deux autres nouvelles fonctionnalités de sécurité conçues pour protéger les données des utilisateurs dans le cloud contre les menaces. iMessage et le service Apple ID sont concernés.

Apple indique que les nouvelles fonctionnalités Contact Key Verification pour iMessage et Security Keys pour Apple ID seront disponibles dans le monde entier sur l'iPhone et d'autres appareils en 2023.

​​​​

La vérification de la clé de contact d'iMessage permet aux utilisateurs confrontés à des "menaces numériques extraordinaires", comme les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les fonctionnaires, de vérifier qu'ils n'envoient des messages qu'aux personnes prévues. Dans les conversations entre utilisateurs qui ont activé la fonction de vérification de la clé de contact d'iMessage, les utilisateurs sont alertés si un attaquant parrainé par un État ou un autre acteur malveillant parvenait à pénétrer dans les serveurs et à insérer son propre appareil pour écouter la conversation.



Comme couche de sécurité supplémentaire, les utilisateurs de la vérification de la clé de contact d'iMessage peuvent comparer un code de vérification de contact en personne, sur FaceTime ou par le biais d'un autre appel sécurisé, afin de vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec les personnes auxquelles ils s'adressent.

Deuxièmement, les clés de sécurité pour Apple ID donneront aux utilisateurs le choix d'utiliser des clés de sécurité physique tierces pour protéger davantage leur compte. Pour les utilisateurs qui activent cette fonctionnalité, Security Keys renforce l'authentification à deux facteurs d'Apple en exigeant une clé de sécurité matérielle comme l'un des deux facteurs au lieu d'un code d'authentification.



Craig Federighi, responsable de l'ingénierie logicielle d'Apple, a déclaré :

Nos équipes de sécurité travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des données des utilisateurs, et avec la vérification de la clé de contact iMessage, les clés de sécurité et la protection avancée des données pour iCloud, les utilisateurs disposeront de trois nouveaux outils puissants pour protéger davantage leurs données et communications les plus sensibles.