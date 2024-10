Apple présente sa nouvelle chaîne YouTube pour les développeurs

Avant la Worldwide Developer Conference (WWDC), édition 2024, Apple a inauguré une nouvelle chaîne pour les développeurs sur YouTube. Sans surprise, c'est en vidéo qu'elle a choisi de promouvoir le développement sur toutes ses plateformes, avec une belle mise en avant de visionOS.

Apple ouvre une nouvelle chaîne YouTube

La société a officiellement lancé sa nouvelle chaîne YouTube le 26 mars, avec comme objectif d'élargir la communauté des développeurs Apple. Cette initiative permet à Tim Cook et ses vassaux d'exploiter l'accessibilité et la popularité de YouTube. On y retrouvera notamment les prochaines sessions de la conférence mondiale des développeurs (WWDC 24) qui passeront en revue les nouvelles API et possibilités offertes par les nouvelles versions.

En attendant, la chaîne Apple Developer propose une sélection de 40 vidéos de la WWDC 2023. La sélection de vidéos est identique à ce que l'on trouve dans l'app Developer, logique. De plus, la chaîne inclura des tutoriels approfondis, les discours d'ouverture et autres éléments utiles pour les développeurs à la recherche d'idée et d'inspiration.

La WWDC en vidéo

Traditionnellement, la WWDC est l'événement au cours duquel Apple dévoile ses dernières mises à jour de systèmes d'exploitation et, parfois, de nouveaux matériels, notamment des Mac. La vidéo du jour sert à donner envie de développer pour les plateformes Apple.



Pour rappel, la WWDC 2024 débutera le 10 juin avec la présentation d'iOS 18, de macOS 15 et le reste des systèmes d'exploitation comme watchOS 11. Apple devrait également annoncer sa stratégie en matière d'IA et probablement de nouveaux Mac M3 Ultra.