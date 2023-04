WatchOS 10 sera la plus grande mise à jour pour l'Apple Watch depuis 2015

Gurman explique également que cette année, les utilisateurs d'Apple Watch auront leur dose de nouveautés uniquement au niveau du logiciel . En ce qui concerne le matériel , il ne faudra pas s'attendre à de réelles innovations, Apple proposera une nouvelle Apple Watch vers septembre-octobre 2023 sans changements majeurs. Le journaliste sous-entend qu'il n'y aura pas de réels arguments pour convaincre un client avec une Apple Watch récente de la renouveler vers la nouvelle génération. La version bêta initiale de watchOS 10 devrait être mise à la disposition des membres du programme des développeurs Apple très rapidement après la keynote WWDC, la première version bêta publique de watchOS 10 devrait être accessible aux testeurs publics au cours du mois de juillet. Hier, Mark Gurman a aussi dévoilé les autres annonces de la WWDC 2023 . Si watchOS 10 devrait faire beaucoup de bruit, on pourra compter sur Apple pour révéler des nouveautés très intéressantes du côté d'iOS 17, d'iPadOS 17, macOS 14 ou encore tvOS 17. Toujours concernant la partie logicielle, la firme de Cupertino pourrait aussi divulguer xrOS , le nouvel OS dédié au casque AR/VR, si l'entreprise le fait, elle présentera (évidemment) son premier casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Source

Selon de récentes informations dévoilées par Mark Gurman, Apple pourrait ajouter une importante quantité de nouveautés dans sa prochaine mise à jour, le journaliste parle de watchOS 10 comme pouvant être la "plus grande mise à jour" depuis 2015 . Gurman a confirmé cela hier et a mentionné plusieurs changements avec watchOS 10, à commencer par une "interface mise à jour", les développeurs d'Apple auraient fait le choix de proposer une interface complètement revue pour fournir une nouvelle expérience utilisateur à la célèbre montre connectée. Cela signifie que nous pourrions avoir une nouvelle approche pour le centre de notifications, l'écran d'interaction avec Siri, le centre de contrôle, le multitâche, l'écran d'accueil avec la liste des applications... Avec watchOS 10, certaines interfaces pourraient intégralement changer pour offrir quelque chose de nouveau aux utilisateurs avec toujours dans l'esprit la simplicité d'utilisation .

Depuis le lancement de watchOS 1 qui a eu lieu le 24 avril 2015, l'Apple Watch a connu une multitude de nouveautés. On pense par exemple l'exécution native des apps sur watchOS 2, la possibilité de dessiner des lettres avec watchOS 3, de nouvelles options de personnalisation du cadran avec watchOS 4, la détection automatique des séances d'entraînement avec watchOS 5, la surveillance des niveaux sonores avec watchOS 6... Des avancées majeures qui ont permis de perfectionner la montre connectée d'Apple. Cependant, comparer à toutes ces mises à jour, watchOS 10 devrait être la vraie "révolution".

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.