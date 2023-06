watchOS 10 : ajouter une CB pour Apple Pay directement depuis l'Apple Watch est possible

Avec sa mise à jour, Apple a développé un processus d'enregistrement de carte bancaire dans watchOS 10, dès que vous aurez appuyé sur le bouton, vous serez accompagné du début jusqu'à la fin pour saisir le numéro de votre carte bancaire, la date d'expiration ainsi que le code de sécurité à 3 chiffres qui se trouve à l'arrière. Dès que vous aurez saisi la totalité des informations de votre carte bancaire, l'Apple Watch poursuivra le processus avec une authentification aux serveurs de votre établissement bancaire. À ce moment, vous recevrez un code de sécurité par SMS, comme c'est le cas quand vous ajoutez une nouvelle carte bancaire à Wallet sur iOS. Cette nouveauté n'a rien de révolutionnaire, mais il est agréable de constater qu'Apple offre un peu plus de fonctionnalités à sa tocante, une décision importante, surtout pour les modèles d'Apple Watch cellulaire qui peuvent s'utiliser sans l'iPhone à proximité.

La mise à jour watchOS a dévoilé une tonne de nouveautés qui vont améliorer l'expérience utilisateur, mais qui vont aussi apporter un vent de fraîcheur au système d'exploitation de l'Apple Watch. Comme vous pouvez le voir dans la capture ci-dessous, l'ajout d'une carte bancaire pour Apple Pay sur watchOS 10 va être complètement différent comparé aux versions précédentes. Auparavant, vous deviez obligatoirement ouvrir l'application "Watch" de votre iPhone pour enregistrer une nouvelle carte bancaire dans votre Wallet de watchOS. Désormais, c'est terminé puisqu'avec watchOS 10 , la célèbre montre connectée d'Apple prend un peu plus son indépendance et va vous proposer un bouton "Ajouter une carte" directement depuis Wallet sur l'Apple Watch.

Avec Apple Pay, vous avez la possibilité d'ajouter une carte bancaire sur votre iPhone ainsi que sur votre Apple Watch. Cela permet d'utiliser le paiement sans contact d'Apple en sortant son iPhone ou tout simplement en approchant le poignet du terminal de paiement électronique. Avec watchOS 10, un détail va changer à propos de l'ajout de la carte bancaire sur l'Apple Watch, le processus se simplifie et nous n'aurons plus besoin de l'iPhone.

