Comment installer la version bêta de watchOS 10

Vous souhaitez découvrir toutes les nouveautés de la dernière version de watchOS, telles que la nouvelle interface des widgets, les nouveaux cadrans de montre, les fonctionnalités améliorées pour le cyclisme et la randonnée, et bien plus encore ? Suivez les quelques étapes pour tester la version bêta de watchOS 10 gratuitement.

Attention avant d'installer

Lors de sa conférence WWDC 23, Apple a dévoilé la nouvelle version 10 de watchOS et a rendu disponible la version bêta aux développeurs pour qu'ils puissent la tester sur leur Apple Watch, comme iOS 17 avec l'iPhone.



Veuillez noter que la version bêta peut ne pas être la meilleure option pour votre Apple Watch principale, car des bugs et des problèmes de performances peuvent survenir à tout moment. Apple recommande d'installer la version bêta réservée aux développeurs uniquement sur des montres utilisées à des fins de test.



De plus, il n'y a aucun moyen de rétrograder vers watchOS 9 après avoir installé watchOS 10 bêta, c'est le même cas tous les ans.

Comment installer watchOS 10 bêta

Apple a rendu la version bêta accessible aux comptes développeurs gratuits, comprenez ceux qui s'inscrivent en ligne mais qui ne publient pas sur l'App Store. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez lier votre identifiant Apple avec un compte développeur sur developer.apple.com.

Lancez une sauvegarde de votre Apple Watch pour éviter de perdre d'éventuelles données

Mettez à jour votre iPhone vers iOS 17

Ouvrez l'application "Watch sur" votre iPhone

Assurez-vous d'être sur l'onglet "Ma montre" en bas, choisissez "Général"

Touchez "Mise à jour du logiciel"

Choisissez ensuite "Mises à jour bêta" > "watchOS 10 Developer Beta" en vérifiant que vous êtes connecté à cette rubrique avec un identifiant Apple lié à un compte développeur

Touchez "Retour" et vous devriez voir apparaître "watchOS 10 beta"

Choisissez "Télécharger et installer" en prenant soin d'avoir une montre en charge, avec 50 % de batterie minimum et l'iPhone pas loin.

À vous les nouveautés de watchOS 10 !

Date de sortie de la version finale de watchOS 10

La version bêta pour développeurs de watchOS 10 est disponible dès maintenant et la version bêta publique sera disponible en juillet. La version finale arrivera avec iOS 17, en septembre prochain avec l'Apple Watch 9 et l'iPhone 15.