Apple va lancer plusieurs nouveaux MacBook à la WWDC 23

Les rumeurs concernant le MacBook Air 15 pouces ont commencé au début de l'année 2021, et il semble que la sortie de cet ordinateur portable soit imminente. Les fournisseurs d'Apple auraient accéléré la production d'écran d'affichage de 15 pouces pour l'ordinateur portable, et la machine a récemment fait surface dans les statistiques des développeurs . Les premières rumeurs remontent à 2021.

Dans sa dernière lettre d'information, Mark Gurman indique que les nouveaux MacBooks annoncés lors de la WWDC 23 ne seront "probablement pas" équipés de la puce M3 de nouvelle génération, mais plutôt de processeurs "dans la lignée" de la puce M2. Ainsi, la version 15 pouces inédite du MacBook Air reprendrait la puce M2 (peut-être en version "Pro"), mais on ne sait pas exactement ce que cela signifie pour le MacBook Air 13 pouces ou le MacBook Pro 13 pouces, car ces modèles sont déjà équipés de la puce M2.

