watchOS 10 changerait pas mal l'interface utilisateur de l'Apple Watch

Après avoir changé d'avis, Gurman a déclaré la semaine dernière qu' iOS 17 comporterait quelques nouveautés . Une mise à jour plus importante du matériel de l'Apple Watch est attendue l'année prochaine, avec notamment la première Apple Watch dotée d'un écran micro-LED, probablement sur l' Apple Watch Ultra 2 et l' Apple Watch X . Une bonne nouvelle, n'est-ce pas ?

À la manière de tvOS, les changements de watchOS ont été rares ces dernières années. Les versions récentes, dont watchOS 9 , ont apporté des améliorations itératives à des fonctionnalités telles que le suivi de l'activité et le sommeil, ainsi qu'une poignée de nouveaux cadrans de montre. Seul le mode économie d'énergie de watchOS 9.2 était vraiment innovant. Gurman pense que cette année sera différente, ce qui est une perspective excitante pour les utilisateurs de la montre connectée la plus vendue au monde . La mise à jour logicielle viendra contraster avec une année relativement mineure en termes de matériel, grâce à des changements visuels dont seuls les ingénieurs d'Apple en ont le secret.

Dans son mail, notre confrère rappelle que watchOS 10 sera officiellement dévoilé lors de la conférence WWDC 23 , prévue pour le 5 juin. Cette semaine, Apple a lancé les invitations pour cet événement attendu par les développeurs, la firme présentant iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS 14 et donc watchOS 10. De plus, il est probable qu'on découvre le premier casque de réalité mixte du constructeur.

Une fois n'est pas coutume, Mark Gurman de Bloomberg nous partage sa newsletter dominicale, appelée "Power On". Cette semaine, il est question de la prochaine version majeure de watchOS - watchOS 10 - qui devrait présenter des changements importants, notamment une mise à jour notable de l'interface utilisateur. Voilà qui contraste avec iOS 17 dont on n'attend pas grand chose.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.