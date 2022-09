Apple partage les 12 fonctionnalités affectées par le mode économie d'énergie de watchOS 9

watchOS 9 introduit un nouveau mode faible consommation pour l'Apple Watch Series 4 et les versions ultérieures qui est conçu pour prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant ou en limitant certaines fonctionnalités et certains capteurs lorsqu'ils sont activés, comme l'affichage toujours actif et le suivi de la fréquence cardiaque en arrière-plan. Et Apple détaillé enfin ce que cela implique concrètement.

Les fonctions limitées par le mode économie d’énergie

Dans un nouveau document d'assistance publié cette nuit, Apple a détaillé les fonctionnalités spécifiques qui sont désactivées ou affectées lorsque le mode faible consommation est activé :



Le mode faible consommation désactive les fonctions suivantes :

Affichage Toujours allumé

Notifications de fréquence cardiaque en cas de rythme irrégulier, de fréquence cardiaque élevée et de fréquence cardiaque faible.

Mesures de la fréquence cardiaque en arrière-plan

Mesures de l'oxygène sanguin en arrière-plan

Rappel de début d'entraînement

Le mode faible consommation désactive ces fonctions lorsque votre iPhone n'est pas à proximité.

Connexions Wi-Fi et cellulaires

Appels téléphoniques entrants et notifications

Le mode faible consommation affecte ces fonctions

Passer un appel téléphonique peut prendre plus de temps

Le rafraîchissement des applications en arrière-plan est moins fréquent

Les complications se mettent à jour moins fréquemment

Siri peut prendre plus de temps pour traiter une demande

Certaines animations et certains défilements peuvent sembler moins fluides.

Pour des raisons de sécurité, Apple indique que la détection des chutes continue de fonctionner en mode faible consommation.

Comment activer le mode économie d’énergie

Pour activer le mode faible consommation, balayez vers le haut sur le cadran de la montre pour ouvrir le Centre de contrôle, appuyez sur le bouton du pourcentage de la batterie, puis activez-le.



Lorsque le pourcentage de la batterie d'une Apple Watch tombe à 10 %, une alerte de mode faible consommation demande aux utilisateurs s'ils veulent activer la fonction. Le mode faible consommation se désactive automatiquement lorsqu'une Apple Watch est chargée à 80 %, à moins que les utilisateurs ne l'activent manuellement pendant un certain nombre de jours. Un peu comme sur iPhone qui propose depuis longtemps cette fonctionnalité pour économiser la batterie.



Apple indique que les utilisateurs peuvent activer automatiquement le mode faible consommation lorsqu'ils commencent une séance d'entraînement, tout en continuant à mesurer des paramètres tels que la fréquence cardiaque et le rythme.



Apple note que lorsque le mode économie d’énergie est activé sans votre iPhone à proximité, et que vous ouvrez une application qui nécessite une connexion de données, la connectivité Wi-Fi ou cellulaire reprendra afin que l'application puisse fonctionner correctement, ce qui peut entraîner une "consommation de batterie significative."



watchOS 9 a été publié hier soir sous la forme d'une mise à jour logicielle gratuite pour l'Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs. Le nouveau mode faible consommation est distinct du mode « Réserve d'énergie » existant de l'Apple Watch, qui n'affiche que l'horloge lorsqu'il est activé.