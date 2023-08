Le partage NameDrop via AirDrop débarque sur l'Apple Watch avec watchOS 10 bêta 5

Comme vu hier soir, la dernière version bêta de watchOS 10 d'Apple a ajouté la prise en charge de l'Apple Watch pour sa future fonction NameDrop, comme l'a repéré Aaronp613, un ingénieur spécialisé dans le décorticage du code.

NameDrop est la nouvelle fonctionnalité AirDrop qui a fait la une de l'avant-première d'iOS 17. Plutôt que de taper le numéro d'une nouvelle personne pour l'appeler ou lui envoyer un SMS afin qu'elle ait votre numéro, NameDrop vous permet d'approcher simplement votre iPhone de celui de la personne concernée pour échanger vos coordonnées, avec à la clé une superbe animation (cf à la fin de l'article).

Si vous rapprochez les deux appareils, une interface de partage de contacts s'affiche automatiquement. Si vous appuyez sur cette interface, vous verrez apparaître les coordonnées de la personne et son affiche de contact, avec la possibilité de "Recevoir uniquement" ou de partager vos propres coordonnées en guise de réponse.

NameDrop fonctionne entre deux iPhones sous iOS 17, et désormais entre un iPhone sous iOS 17 et une Apple Watch sous watchOS 10 depuis la bêta 5. Comme le montre le clip vidéo intégré ci-dessus, il fonctionne également entre deux Apple Watch via une nouvelle option de partage "Ma fiche" dans l'application Contacts, ou en touchant la complication du cadran de la montre "Ma fiche".